Fontana Finthen setzt auf Trainer-Duo

Daniel Küting (links) und Jean-Pierre Gersdorf (rechts) stehen in der kommenden Spielzeit gemeinsam bei Bezirksligist VfL Fontana Finthen an der Seitenlinie. – Foto: Michael Fink

Finthen . Die Bezirksliga-Fußballer von Fontana Finthen haben ihre Trainerfrage für die neue Saison geklärt. Für den zum Rundenende scheidenden Coach Maciek Debinski wird ein Trainergespann installiert, das aus Jean-Pierre Gersdorf und Daniel Küting besteht.

„Beide werden gleichberechtigt zusammenarbeiten“, sagt Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana. „Der Verein setzt damit bewusst auf eine 50/50-Konstellation und auf zwei Trainer, die sich in ihren Stärken ideal ergänzen.“ Der 31 Jahre alte Küting rückt nach zwei Jahren als Coach der „Zweiten“ in die „Erste“ auf. „Zuvor war er in Uelversheim tätig“, sagt Saini.