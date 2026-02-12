Fontana Finthen setzt auf Trainer-Duo

Finthen . Die Bezirksliga-Fußballer von Fontana Finthen haben ihre Trainerfrage für die neue Saison geklärt. Für den zum Rundenende scheidenden Coach Maciek Debinski wird ein Trainergespann installiert, das aus Jean-Pierre Gersdorf und Daniel Küting besteht.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Beide werden gleichberechtigt zusammenarbeiten“, sagt Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana. „Der Verein setzt damit bewusst auf eine 50/50-Konstellation und auf zwei Trainer, die sich in ihren Stärken ideal ergänzen.“ Der 31 Jahre alte Küting rückt nach zwei Jahren als Coach der „Zweiten“ in die „Erste“ auf. „Zuvor war er in Uelversheim tätig“, sagt Saini.
Der 44 Jahre alte Gersdorf stammt aus dem Wiesbadener Raum und war vor seinem Engagement in Finthen bei Schwarz-Weiß Wiesbaden aktiv. „Vor anderthalb Jahren kam er als Co-Trainer zu uns, kennt Team sowie Umfeld daher sehr genau.“ Gersdorf und Küting vereinten „genau die Elemente, die dem Verein besonders wichtig sind: Emotionalität, Mentalität und taktische Finesse. Ziel ist es, Kontinuität sowie eine starke Identifikation mit den Werten des Vereins zu sichern“. Der Mannschaft soll “ein jüngerer Anstrich“ verliehen werden.