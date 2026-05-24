 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Fontana Finthen bejubelt Zitter-Klassenerhalt

Finthen macht früh das Tor, zittert dann aber bis zum Ende und hat am Schluss Glück, dass der VfR Nierstein das Spiel nicht dreht +++ Das Duell im Re-Live

von Benedikt Palm, Franziska Donauer · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser
Kampf ohne Ende: Niersteins Pascal Ries geht gegen Finthens Maximilian Pflücke (rechts) runter.
Kampf ohne Ende: Niersteins Pascal Ries geht gegen Finthens Maximilian Pflücke (rechts) runter. – Foto: Stefan Sämmer

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
Nierstein
Fon. Finthen

Nierstein. Was für ein Saisonfinale zwischen dem VfR Nierstein und Fontana Finthen! Beide wollten den Sieg, niemand hat ihn bekommen und dennoch sichert sich die Fontana am Ende mit viel Glück und einem 1:1 (1:0) den Klassenerhalt in der Bezirksliga Rheinhessen.

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
1
1
Abpfiff

Den Klassenerhalt leitete Sedat Yildirim in der 4. Minute mit einem sehenswerten Lupfer gegen Niersteins Sebastian Neef ein. Finthen kontrollierte das Spiel, ließ den VfR nicht rankommen und sah lange nach dem sicheren Sieger aus – bis der VfR plötzlich wie ausgewechselt aus der Kabine kam. Michael Steffens (64.) stellte verdient auf 1:1 und hatte kurz vor Ende sogar den 2:1 Siegtreffer auf dem Fuß. Der fiel allerdings nicht, weshalb die Niersteiner nun ins Entscheidungsspiel mit dem VfL Gundersheim müssen. Das komplette Spiel jetzt im Re-Live.