Fontana Finthen bejubelt Zitter-Klassenerhalt

Den Klassenerhalt leitete Sedat Yildirim in der 4. Minute mit einem sehenswerten Lupfer gegen Niersteins Sebastian Neef ein. Finthen kontrollierte das Spiel, ließ den VfR nicht rankommen und sah lange nach dem sicheren Sieger aus – bis der VfR plötzlich wie ausgewechselt aus der Kabine kam. Michael Steffens (64.) stellte verdient auf 1:1 und hatte kurz vor Ende sogar den 2:1 Siegtreffer auf dem Fuß. Der fiel allerdings nicht, weshalb die Niersteiner nun ins Entscheidungsspiel mit dem VfL Gundersheim müssen. Das komplette Spiel jetzt im Re-Live.