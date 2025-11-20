Folgt für den SGV Freiberg das neunte Spiel in Folge ohne Sieg?

Nach einem Spiel mit nur wenigen Höhepunkten teilte sich der SGV Freiberg im Heimspiel gegen den FC Bayern Alzenau zum Abschluss der Hinrunde bei einem müden 0:0 die Punkte. Beide Teams sind seit September sieglos und dabei blieb es auch nach dem direkten Duell. Für Freiberg war es ein weiterer Tiefpunkt der zweiten Hälfte der Hinrunde. Nach neun Siegen zum Start gab es nun acht sieglose Auftritte. Eben jene furiose Siegesserie startete am 2. August im Heimspiel gegen den SC Freiburg II, also die Lushtaku-Elf mit einem überzeugenden Auftritt den Grundstein für den erfolgreichen Saisonstart legte.

Die Bilanz im direkten Duell gegen die Freiburger Reserve ist relativ ausgeglichen. Acht Mal jubelten die Freiburger, sechs Mal siegte Freiberg und drei Mal wurden die Punkte geteilt. Allerdings geht der SCF II mit deutlich mehr Rückenwind in den Rückrundenauftakt. Der Sportclub holte 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen und setzte sich am letzten Wochenende gegen die formstarke Mainzer Zweite spät mit 2:1 durch. Die kleine Serie sorgte dafür, das Freiburg nun auf dem zehnten Rang steht und den Anschluss ans Verfolgerfeld hergestellt hat.

Für das Duell der beiden Teams mit den ähnlichen Namen bleibt abzuwarten, ob Freiberg die Trendwende gelingt oder Freiburg seine Miniserie ausbaut und weiter klettert. In der Tabelle muss Freiberg dringend siegen, sonst droht der SGV gleich drei Plätze zu verlieren.