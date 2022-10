Folgt die Wende für den FC Welzheim 06 II?

Nach zwei Niederlagen aus den letzten beiden Begegnungen möchte die zweite Vertretung des FC Welzheim 06 nun wieder zurück in die Erfolgsspur gelangen.

Mit dem TSV Althütte III erwartet man am kommenden Spieltag einen Gegner, der in der laufenden Saison all seine fünf Partien für sich entscheiden konnte und dementsprechend den sechsten Sieg in Folge anstrebt.

Um das Ruder wieder umzureißen und die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren zählen für Trainer Stefan Gerosa nur die drei Punkte. Hierfür hat er seine Mannschaft auf einen starken Gegner und ein kampfbetontes Nachbarschaftsduell eingestellt.