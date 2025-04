Folgt der siebte Streich der Fußballer des FC Löffingen?

Natürlich können sich die Löffinger noch an ihre letzte Niederlage in dieser Saison erinnern. Aber dafür müssen sie ganz schön im Gedächtnis kramen. Am 16. November, es lief der 13. Spieltag, kassierten sie ein 0:3 bei der SG Dauchingen/Weilersbach. Lang ist’s her. In diesem Jahr räumten die Rothausen alle Gegner ab, und sogar die letzte Partie vor der Winterpause wurde gegen den SV Hinterzarten gewonnen. "Sechs Siege am Stück können sich schon sehen lassen", sagt denn auch Trainer Tobias Urban – und strahlt. Dank dieser Serie ging es in der Tabelle weit nach oben. Mit 36 Punkten steht der FCL auf Platz fünf. Von rgendwelchen Nöten in Sachen Klassenerhalt hat man sich längst verabschiedet. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.