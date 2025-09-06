❗️Folgt der dritte Streich ?❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des dritten Spieltages am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr den TSV Erlenbach in der heimischen ERBE-Arena. Nach dem guten Saisonstart haben die ADLER nun die große Möglichkeit, sich mit einem Heimsieg in der Spitzengruppe festzusetzen.

Der TSV Erlenbach belegte in der vergangenen Saison den 12. Tabellenplatz mit 46 Punkten und sicherten sich somit verdientermaßen als Aufsteiger den Klassenerhalt. Doch in dieser Saison läuft es noch nicht rund: Nach einer 2:0-Niederlage in Untergriesheim gab es am vergangenen Wochenende eine deutliche 0:5-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Lauffen. Dennoch darf man die Erlenbacher keineswegs unterschätzen, gewannen sie doch in der Rückrunde mit 2:1 gegen uns. Und sicherlich möchten die Gäste eine Reaktion auf die Heimniederlage am vergangenen Wochenende zeigen.