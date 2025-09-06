❗️Folgt der dritte Streich ?❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des dritten Spieltages am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr den TSV Erlenbach in der heimischen ERBE-Arena. Nach dem guten Saisonstart haben die ADLER nun die große Möglichkeit, sich mit einem Heimsieg in der Spitzengruppe festzusetzen.
Der TSV Erlenbach belegte in der vergangenen Saison den 12. Tabellenplatz mit 46 Punkten und sicherten sich somit verdientermaßen als Aufsteiger den Klassenerhalt. Doch in dieser Saison läuft es noch nicht rund: Nach einer 2:0-Niederlage in Untergriesheim gab es am vergangenen Wochenende eine deutliche 0:5-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Lauffen. Dennoch darf man die Erlenbacher keineswegs unterschätzen, gewannen sie doch in der Rückrunde mit 2:1 gegen uns. Und sicherlich möchten die Gäste eine Reaktion auf die Heimniederlage am vergangenen Wochenende zeigen.
Unsere ADLER konnten nach langer Zeit wieder die ersten beiden Ligaspiele gewinnen, dennoch hat die Mannschaft noch deutlich Luft nach oben. Wenn man bedenkt, dass urlaubsbedingt mit Kevin Berg, Blerian Rexhepi, Lütfüllah Cümen, Eric Schiek, Sami El Abbadi, Ivan Orlob, Melvin Link, Aurel Kamdem Mabou, Theo Willenborg und Enes Akkaya noch einige gefehlt haben, zudem Deniz Baydin, Enes Ulusoy, Salvatore Buttafuoco, Vlerson Sahallu, Dennis Sausenthaler und Salvatore Climaco angeschlagen bzw. verletzt pausierten, darf man sich auf die kommenden Wochen freuen. Die ADLER wissen genau um ihre Ausgangslage und wollen unbedingt nachlegen, um einen guten am Ende in einen sehr guten Saisonstart umzuwandeln. Niemand wird den TSV Erlenbach unterschätzen, der in der Rückrunde für eine schmerzhafte 2:1-Niederlage sorgte. Vielmehr möchte die Mannschaft zeigen, dass man gerade gegen Mannschaften aus dem letzten Tabellendrittel mit voller Konzentration und Elan auftritt, um hier im Vergleich zur Vorsaison möglichst wenig Punkte herzugeben. Auf geht´s Union!
Fotograf: Klemens Schaika