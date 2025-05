Folgenschwerer Fauxpas: Deggendorf II verliert Punkte am grünen Tisch

In der BFV-Spielordnung heißt es: "Nach einem Einsatz in der ersten Halbzeit eines Meisterschaftsspiel der 1. Mannschaft darf der Spieler nicht an den nächsten zwei Meisterschaftsspielen der 2. Mannschaft mitwirken. Die Einsatzbeschränkung endet in jedem Fall nach Ablauf von 15 Tagen." Da das Deggendorfer B-Team am Wochenende zuvor spielfrei war, lag zwischen dem Landesliga-Startelfeinsatz und der Partie bei den "Heiwischer" nur ein Match der Kreisklassen-Truppe. In einem solchen Fall ist die Sperre für die II. Mannschaft nur abgelaufen, wenn der Tag 15 nach dem Mitwirken in der ersten Halbzeit der "Ersten" abgelaufen ist. Das Spiel in Mariaposching fand am 27. April statt, der Akteur hätte also erst ab dem 28. April wieder eingesetzt werden dürfen.