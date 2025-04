Folgen des Regionalliga-Rückzugs des KFC Uerdingen für den Niederrhein

So haben Fortuna Düsseldorf U23 (noch vier Spiele) und der 1. FC Bocholt (noch drei Spiele) sieben Punkte Vorsprung auf Düren, sechs sind es auf den FC Schalke 04 U23 auf Rang 15. Weitere Niederrhein-Absteiger sind sonach nicht wahrscheinlich. Der Wuppertaler SV ist so gut wie durch.

Der Uerdingen-Abstieg hat direkte Folgen auf den Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein, denn statt drei Teams steigen jetzt garantiert vier Mannschaften in die Landesliga ab. Wer in der Liga bleiben möchte, muss mindestens Rang 14 belegen.

Landesliga Niederrhein: Vier Aufsteiger, acht Absteiger

Dass mit dem KFC Uerdingen wohl nur eine Mannschaft absteigt, darf die Vizemeister der Landesliga freuen. Bei nur einem Niederrhein-Absteiger steigen nämlich Meister und Vizemeister pro Gruppe, also vier Teams insgesamt, auf.

Durch die sicheren vier Absteiger aus der Oberliga steht auch fest, dass pro Gruppe vier Mannschaften in die Bezirksliga absteigen; also acht Landesligisten müssen nach der laufenden runter in die Bezirksliga. Betroffen sind die Klubs auf den Plätzen 15, 16, 17 und 18 in beiden Gruppen. Mit der DJK Fortuna Dilkrath (Gruppe 1) und der SpVgg Steele (Gruppe 2) stehen auch schon zwei Absteiger fest.

Bezirksliga: keine direkten Auswirkungen

Der Aufstieg und Abstieg innerhalb der Bezirksliga sind nicht direkt von der Regionalliga betroffen. Hier gibt es lediglich Auswirkungen, wie viele Teams aus der Landesliga in diese Ebene absteigen bzw. wie viele Teams aus der Kreisliga A aufsteigen können.

Kreisliga A: Grevenbroich-Neuss hat das Nachsehen

Im Fußballverband Niederrhein (FVN) gibt es den vermehrten Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga. Die Kreise können im Wechsel auf weitere Aufstiegsplätze hoffen, wenn entsprechend wenig Teams vom Niederrhein aus der Regionalliga West absteigen. Als "letzter" Kreis hätte Grevenbroich-Neuss in der Saison 2025/26 von dieser Möglichkeit profitiert, jetzt steht durch den Uerdingen-Rückzug aber fest, dass eine Mannschaft runterkommen wird. Dadurch hat der Vizemeister, aktuell im Rennen fünf Teams, der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss nun das Nachsehen. Tabellenführer VdS Nievenheim hat elf Punkte Vorsprung und wird wohl kaum noch abgefangen werden.

Kreisliga generell: Bezirksliga entscheidend

Für die Kreisligen der 13 Fußballkreise ist entscheidend, wie viele Teams am Saisonende aus der Bezirksliga absteigen. Viele Entscheidungen können daher erst mit Ablauf des letzten Spieltags fallen. Die Regionalliga hat hier erstmal nur direkte Auswirkungen auf den Fußballkreis Grevenbroich-Neuss, wie oberhalb geschildert. Sollten weitere Niederrhein-Regionalligisten absteigen, könnte es noch Veränderungen in Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld geben - mehr hier!

