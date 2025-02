Folge des Finanzskandals: FSA beruft Außerordentlichen Verbandstag ein

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt lädt erneut zu einem Außerordentlichen Verbandstag. Am 8. April beruft der FSA in den Räumlichkeiten des Halberstädter Friedensstadions sein höchstes Gremium ein. Dieses werde "darüber beraten, ob im Zuge der Regressansprüche gegen Teile des ehemaligen Präsidiums aus dem Zeitraum 2015 bis 2020 ein Vergleich angestrebt werden soll", informierte der Verband.

Hintergrund ist der Finanzskandal innerhalb des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Ende 2020 war bekannt geworden, dass eine ehemalige Mitarbeiterin des Verbandes zwischen 2015 und 2020 rund 400.000 Euro veruntreut hatte. Hinsichtlich dieser Thematik wurde schon im Dezember 2023 ein Außerordentlicher Verbandstag einberufen. Damals beschloss das Gremium in Schönebeck, Regressansprüche des Verbandes geltend zu machen. Ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen wurde mit der Überprüfung der Haushaltsrechnungen beauftragt.

Darüber hinaus wurde - "auf Grundlage eines vom FSA-Vorstand in Auftrag gegebenen juristischen Gutachtens", wie der Verband schreibt - seinerzeit entschieden, Schadensersatzansprüche gegen damals verantwortliche Mitglieder des Präsidiums, Kassenprüfer sowie "besondere Vertreter" aus den Wahlperioden 2012 bis 2016 sowie 2016 bis 2021 geltend zu machen. Nun also soll in Halberstadt darüber entschieden werden, ob in dieser Angelegenheit ein Vergleich angestrebt werden soll.