 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Startet durch - wie Siegen am ersten Spieltag!
Startet durch - wie Siegen am ersten Spieltag! – Foto: Marco Bader

Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

Die Regionalliga West auf WhatsApp? So geht es - tretet dem neuen FuPa-Kanal bei.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

FuPa präsentiert ab sofort auch Neuigkeiten zur Regionalliga West auf WhatsApp. Um keine News mehr zu verpassen, tretet dem WhatsApp-Kanal bei!

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Übrigens: Sobald ihr dem Kanal beigetreten seid und oben rechts die Glocke aktiviert, erhaltet ihr auch Push-Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal

So geht es in der Regionalliga West weiter

19. Spieltag
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SSVg Velbert
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Bonner SC
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Gütersloh
So., 25.01.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Fortuna Köln
So., 25.01.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II
Mo., 26.01.26 13:00 Uhr SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II

20. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SSVg Velbert - VfL Bochum II
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Wuppertaler SV
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
So., 01.02.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II

21. Spieltag
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SV Rödinghausen
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SSVg Velbert
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Fortuna Köln
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II
So., 08.02.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - Bonner SC
So., 08.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SC Wiedenbrück
So., 08.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II

22. Spieltag
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - FC Gütersloh
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - RW Oberhausen
Sa., 14.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 14.02.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - VfL Sportfreunde Lotte
So., 15.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
So., 15.02.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - VfL Bochum II
So., 15.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Aufrufe: 020.1.2026, 15:33 Uhr
redAutor