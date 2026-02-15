Fokus Jugendarbeit: Vilstallöwen treiben Vereinsstrategie weiter voran

Gut zwei Jahre nach der Vereinsgründung des FC Velden-Eberspoint konnte im Sommer des Vorjahres ein kleiner Meilenstein in den Planungen der Vereinsverantwortlichen erreicht werden: Ab der Saison 2025/26 gingen alle Jugendmannschaften des FCVE eigenständig in den Ligabetrieb.
Die A-, B-Jugend wurde im Sommer 2025 nach langen Überlegungen im Vorfeld für die laufende Saison in der Kreisliga gemeldet - die C-Junioren in der Kreislasse. "Unsere Idee ist es, dass unsere Mannschaften bei den Ligen eingeteilt werden, in den sie auch mithalten können und der Lerneffekt größer ist, ",erklären die beiden FCVE-Jugendleiter Stefan Irl und Thomas Most.
Seit 2023 spielt auch der "Club100" eine prägende Rolle in der Jugendarbeit der Vilstallöwen: Durch die jährlichen Spenden von Vereinsmitgliedern und Fans können die Jugendteams mit dem wichtigen Trainingsmaterialien sowie Zuschüsse beispielsweise bei Saisonabschlussfeiern versorgt werden. "Der Club100 ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Jugend, da die Spendeneinnahmen direkt den Jugendmannschaften zu Gute kommen. Für diese Saison haben wir sogar eine Rekordzahl an Spenderinnen und Spendern erreicht. Das zeigt auch wieviel Unterstützer wir haben und den Verein insbesondere die Jugendabteilung aktiv fördern wollen", lassen die beiden Vorstände Kilian Heller und Roman Prinzhaus verlauten.
Bei der A-Jugend verlief die Hinrunde zunächst holprig auch aufgrund einiger Verletzungen von Leistungsträgern wie Georg Schandl und Felix Hingerl. Dass man aber in der Kreisliga mithalten kann zeigten die letzten drei Partien vor der Winterpause, in denen man vier Punkte einfahren konnte. "Gegen den Tabellenführer Dingolfing II haben wir erst in der Schlussphase das 1:2 gefangen. Bis dahin konnten wir über weite Strecken sehr gut mithalten. Wenn mal alle Spieler an Bord sind steckt in der Mannschaft richtig Potenzial! Mit der Rückkehr des ein oder anderen verletzten Spielers wollen wir in der Rückrunde definitiv mehr Punkte einfahren", so das Trainergespann der A-Jugend Thomas Schellner und Alex Gruber.
Grundlage für eine erfolgreiche Jugendabteilung beim FCVE ist die Zusammenarbeit mit den beiden Muttervereinen TSV Velden und FC Eberspoint. "Mit dem Übertritt aus der E-in die D-Jugend wechseln die Spielerinnen und Spieler vom jeweiligen Heimatverein zum FCVE. Dank der herausragenden Arbeit dort können wir jährlich mit mindestens zwei D-Jugenden rechnen, was die Basis für unseren Jugendbereich ist", erklärt Most weiter.
Bereits jetzt laufen schon die Planungen für die kommende Saison bei den Vilstallöwen: Sieben A-Jugendspieler wechseln im Sommer zu den Herrenmannschaften und sollen stückweise herangeführt werden. Bei den Kaderplanungen der A bis D-Junioren ist die Jugendleitung zuversichtlich: "Wir werden auch in der kommenden Saison die drei älteren Jahrgänge selber stellen können, wobei immer mit einer gewissen Fluktuation zu rechnen ist. In der D-Jugend werden wir voraussichtlich wieder zwei Teams stellen. Auch wenn wir in der kommenden Saison eigenständig an den Start gehen können müssen wir damit rechnen, dass wir in den nächsten Jahren bei schwächeren Jahrgängen temporär mit einem Nachbarverein kooperieren, weshalb wir uns für Gespräche nicht verschließen wollen und immer offen sind.", berichtet Stefan Irl.
Neben der Kaderplanung für die kommende Saison hat die Besetzung der Trainerposten aktuell höchste Priorität. "Die Gespräche laufen schon. Die Tendenz geht dahin, dass wir den Cheftrainern immer ein bis zwei Co-Trainer oder Helfer an die Seite stellen. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt. Mit Luca Wimmer haben wir aktuell in der B-Jugend einen Spieler aus der ersten Mannschaft als Co-Trainer im Einsatz und wir hoffen, dass sich zukünftig auch weitere Spieler aus den Herrenteams im Jugendbereich engagieren."