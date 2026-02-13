Fokus Jugendarbeit: Velden-Eberspoint hält an Vereinsstrategie fest +++ Vilstallöwen halten weiter an der eigenen Vereinsstrategie fest und setzen die Jugendarbeit an oberster Stelle - Planungen für kommende Saison zum Jahreswechsel gestartet +++ von Roman Prinzhaus · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Bereits jetzt laufen bei der Jugendabteilung des FCVE die Planungen für die kommende Saison. (Stehend v.L.: A-Jugend Trainer Alex Gruber mit den beiden Jugendleitern Stefan Irl und Thomas Most. Fehlt: A-Jugend Trainer Thomas Schellner) – Foto: Stefan Irl

Gut zwei Jahre nach der Vereinsgründung des FC Velden-Eberspoint konnte im Sommer des Vorjahres ein kleiner Meilenstein in den Planungen der Vereinsverantwortlichen erreicht werden: Ab der Saison 2025/26 gingen alle Jugendmannschaften des FCVE eigenständig in den Ligabetrieb.

Die A-, B-Jugend wurde im Sommer 2025 nach langen Überlegungen im Vorfeld für die laufende Saison in der Kreisliga gemeldet - die C-Junioren in der Kreislasse. "Unsere Idee ist es, dass unsere Mannschaften bei den Ligen eingeteilt werden, in den sie auch mithalten können und der Lerneffekt größer ist, ",erklären die beiden FCVE-Jugendleiter Stefan Irl und Thomas Most. Seit 2023 spielt auch der "Club100" eine prägende Rolle in der Jugendarbeit der Vilstallöwen: Durch die jährlichen Spenden von Vereinsmitgliedern und Fans können die Jugendteams mit dem wichtigen Trainingsmaterialien sowie Zuschüsse beispielsweise bei Saisonabschlussfeiern versorgt werden. "Der Club100 ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Jugend, da die Spendeneinnahmen direkt den Jugendmannschaften zu Gute kommen. Für diese Saison haben wir sogar eine Rekordzahl an Spenderinnen und Spendern erreicht. Das zeigt auch wieviel Unterstützer wir haben und den Verein insbesondere die Jugendabteilung aktiv fördern wollen", lassen die beiden Vorstände Kilian Heller und Roman Prinzhaus verlauten.

Sehr lange dauerte die Findungsphase bei der A-Jugend des FCVE. In den letzten drei Spielen vor der Winterpause konnten Breitenwinkler und Co. ihr Können auch in Zählbares umwandeln. In der Rückrunde sollen deutlich mehr Punkte eingefahren werden. – Foto: Manuela Feigl

Bei der A-Jugend verlief die Hinrunde zunächst holprig auch aufgrund einiger Verletzungen von Leistungsträgern wie Georg Schandl und Felix Hingerl. Dass man aber in der Kreisliga mithalten kann zeigten die letzten drei Partien vor der Winterpause, in denen man vier Punkte einfahren konnte. "Gegen den Tabellenführer Dingolfing II haben wir erst in der Schlussphase das 1:2 gefangen. Bis dahin konnten wir über weite Strecken sehr gut mithalten. Wenn mal alle Spieler an Bord sind steckt in der Mannschaft richtig Potenzial! Mit der Rückkehr des ein oder anderen verletzten Spielers wollen wir in der Rückrunde definitiv mehr Punkte einfahren", so das Trainergespann der A-Jugend Thomas Schellner und Alex Gruber.