Fokus fehlt... In Unterwellenborn ohne Zugriff

Nach der Winterpause starteten beide Teams mit guter Form in die Rückrunde, sodass im Vorfeld ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten war. Doch auf dem Platz zeigte sich ein anderes Bild. Empor Weimar konnte die starke Form aus den letzten Wochen nicht bestätigen. Von Beginn an fehlte die nötige Konzentration und Präsenz, was der Trainer bereits während der Erwärmung bemerkte. Der Fokus war nicht da, und das spiegelte sich im gesamten Spiel wider. Auf dem großen Platz tat sich Empor zusätzlich schwer – ein klarer Nachteil nach der Vorbereitung auf den kleineren Kunstrasenplatz . Statt selbst das Spiel zu gestalten, reagierte die Mannschaft überwiegend nur auf den Gegner. Es gelang kaum, Zugriff auf die Partie zu bekommen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung war nicht zu erkennen, und in den Zweikämpfen hatte Stahl Unterwellenborn durchweg die Oberhand.