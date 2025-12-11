Fokus auf Wiedergutmachung – VfL will in Ulm wieder punkten

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres reist der VfL Osnabrück am Freitagabend zum SSV Ulm 1846 Fußball (Anpfiff 19:00 Uhr). Nach zwei Niederlagen in Serie wollen die Lila-Weißen im Donaustadion zurück in die Erfolgsspur finden.

Nach dem Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga musste der SSV Ulm in der vergangenen Saison wieder den Gang in die Drittklassigkeit antreten – verbunden mit einem großen personellen Umbruch. 18 Neuzugänge kamen im Sommer, darunter erfahrene Drittligaakteure wie Dominik Martinovic (RWE), André Becker (Bielefeld) oder Marcel Segert (Mannheim).

Sportlich blieb der Ertrag bisher überschaubar: Mit 16 Punkten aus 17 Spielen steht Ulm auf Rang 18. Nach mehreren Turbulenzen – zwei Trainerentlassungen und einem offenen Brief der Mannschaftsführung – übernahm im November Pavel Dotchev das Amt. Der 60-Jährige ist ein echtes Drittligagesicht: 366 Spiele an der Seitenlinie, mehr als jeder andere Coach der Liga. Unter seiner Regie stabilisierte sich das Team zuletzt und feierte beim 1:0-Erfolg in Köln den ersten Sieg seit Oktober.

Besonders brisant: Niklas Kölle, im Vorjahr noch 20-mal für den VfL aktiv, steht nun bei den „Spatzen“ unter Vertrag. Für den 26-Jährigen wird das Duell ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Ausgangslage: Defensive Stabilität gegen Ulmer Effizienz

Für die Ulmer ist das Heimspiel gegen den VfL die letzte Partie des Jahres im Donaustadion – und zugleich eine Gelegenheit, weiter Boden im Abstiegskampf gutzumachen. Hoffnungsträger bleibt Elias Löder, der mit vier Treffern bester SSV-Torschütze ist, gefolgt von André Becker mit drei Toren.

Der VfL reist als Tabellenfünfter nach Baden-Württemberg und stellt weiterhin mit nur 16 Gegentoren die beste Defensive der 3. Liga. Dennoch sucht die Schultz-Elf nach Form: Das 1:4 in Verl und das unglückliche 0:1 gegen Wehen Wiesbaden bedeuteten zwei Niederlagen in Folge.

In den Teamstatistiken liegen beide Clubs dicht beieinander. Während Osnabrück mit 50,2 % Zweikampfquote knapp vorn liegt, überzeugen die Ulmer mit einer leicht besseren Passquote (79,5 %). Der Unterschied liegt in der Defensivarbeit: Ulm kassierte bereits 36 Gegentore, drittschlechtester Wert der Liga.

Ein Blick in die Historie zeigt zudem: Der VfL hat in Ulm noch nie gewinnen können. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 2. März 2001 (1:1) – höchste Zeit für ein Ende dieser Serie.

Personal: Pröger zurück, Badjie fehlt weiterhin

Beim VfL muss Cheftrainer Timo Schultz weiterhin auf Ismail Badjie verzichten. Der Offensivspieler laboriert an muskulären Problemen. Dafür kehrt Kai Pröger nach überstandener Verletzung ins Mannschaftstraining zurück und ist eine Option für den Kader.

Ulm-Coach Dotchev muss auf vier Langzeitverletzte verzichten: Dominik Martinovic, Johannes Reichert, Marcel Wenig und Jonas David fehlen allesamt mit Kreuzbandrissen, dazu kommt Marvin Seybold (Sprunggelenk).

Stimmen zum Spiel

Cheftrainer Timo Schultz lobte den Gegner trotz Tabellenlage:

„Seit Pavel Dotchev das Amt übernommen hat, hat sich die Situation merklich beruhigt. Ein Abstieg bringt immer Unruhe mit sich, aber sie haben jetzt wieder Stabilität. Der Sieg in Köln war kein Zufall – wir wissen, dass Ulm zu Hause alles reinwerfen wird. Trotzdem fahren wir dorthin, um zu gewinnen.“

Nach zuletzt zwei punktlosen Spielen ist die Marschroute klar: Der VfL will im Donaustadion nicht nur drei Punkte, sondern auch das Jahr auswärts mit einem Erfolgserlebnis beschließen.