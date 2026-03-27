„Fokus auf uns legen" – Grünwald verliert Anschluss an Aufstiegsränge Landesliga Südost von Umberto Savignano · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

tsv grünwald, grün, gegen fc unterföhring, 12.09.2025sebastian koch, tr grünfoto: bro – Foto: brouczek

Sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei. Die Personalnot beim TSV Grünwald verschärft sich dramatisch. Trainer Koch fordert Verstärkungen.

Mit den Unentschieden gegen die Abstiegskandidaten aus Traunstein (3:3) und Dornach (2:2) hat sich der TSV Grünwald vorläufig aus dem Rennen um die Relegation zur Bayernliga gekickt. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Samstag, 14 Uhr) beträgt der Rückstand zum Zweiten TSV 1860 Rosenheim, der noch eine zusätzliche Partie in petto hat, sechs Punkte. „Deshalb bringt es auch nichts, jetzt vom möglichen Anschluss an die Aufstiegsrunde zu sprechen. Dafür sind unsere Leistungen im Moment zu schwankend. Wir müssen den Fokus klar auf uns legen, an den angesprochenen Punkten arbeiten und es schaffen, über die gesamte Spielzeit hinweg konstanter aufzutreten“, lautete das Resümee von Grünwalds Trainer Sebastian Koch nach dem Dornach-Spiel, als sein Team in letzter Sekunde den Ausgleich kassierte. „Nur so können wir uns die Grundlage erarbeiten, um in der Tabelle wieder nach vorne zu kommen.“

Saison soll nicht ziellos austrudeln Prinzipiell will Koch nämlich nicht ziellos austrudeln: „Wir wollen schon möglichst lange die Bindung nach oben behalten.“ Und wer weiß, wie sich die Situation bei einem möglichen Erfolg über den auf Rang 16 in Abstiegsnot befindlichen Landesliga-Dauerbrenner Karlsfeld darstellt. Allerdings warnt Koch: „Wir wissen aus den vergangenen beiden Partien, dass Teams aus dem unteren Tabellendrittel nicht einfach zu bespielen sind. Jedes Spiel verlangt vollen Einsatz, Konzentration und Leidenschaft.“ Das müsse seine Mannschaft auf den Platz bringen, erst recht in der weiter angespannten Personalsituation. Felix Triftshäuser fällt mit einem Muskelbündelriss wohl für den Rest der Saison aus, hinter den angeschlagenen David Halbich und Michael Hutterer steht ein dickes Fragezeichen, Torwart Lukas Brandl steht nicht zur Verfügung, sein erster Vertreter Timon Körber ist noch ein Spiel gesperrt. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, klagt Koch. Und so liegt ungesund viel Verantwortung auf gerade genesenen Leistungsträgern wie Marcel Kosuch. „Ihm fehlen nach seiner Verletzung rund vier Wochen Vorbereitung, was sich natürlich bemerkbar macht“, so Koch. Diese Herausforderungen zeigten aber auch, „wie stark die Jungs zusammenhalten“, so der Coach. „Trotz der Belastungen und der vielen Umstellungen zieht die Mannschaft mit großem Einsatz und unglaublicher Mentalität durch. Was sie aktuell leistet, verdient größten Respekt. Die Jungs gehen am Zahnfleisch und trotzdem lassen sie nicht nach. Es ist diese Zusammengehörigkeit, die uns auch in schwierigen Zeiten trägt.“