Fokus auf Heimsieg

Heute musste es passieren, 3 Punkte mussten her. Der Gegner genauso wie wir, aktuell in einer starken Krise. 6 Niederlagen in Folge schmückte die Bilanz der Dünnwalder zu Spiel Beginn. Ein harter Fight stand uns hier bevor. Unser Team von Beginn an dominierend und so machte Philipp bereits in der 7ten Spielminute das 1-0. Nur 6 Minuten später wieder Philipp, der auf 2-0 erhöhte. Alles schien perfekt, doch leider geriet das Spiel ins schwanken. Minute 20 kommt der Ball dann doch irgendwie vor die Füße des Gegners, die dadurch auf 2-1 verkürzen konnten. 2 Minuten später Elfmeter für die Gäste nach Foulspiel von Pascal. Daraus dann auch das 2-2, welches nun Kräfte bei den Gästen freisetzte, die nun immer wieder gefährlich vor unser Tor kamen. Kurz vor der Halbzeit ist es dann wieder Philipp, der den 3-2 Halbzeitstand markierte. Bis hier hin ein spannendes Spiel. In der 60sten Minute Dünnwald mit dem erneuten Ausgleich. Kurz darauf die gelb-rote Karte für Lars und das Spiel drohte nun zu kippen. Doch eine enorm starke Teamleistung führte dann sogar zum 4-3, welches erneut Philipp erzielte. Anschließend wurde das Ergebnis mit Herz und Leidenschaft verteidigt und so holten wir uns am Ende auch verdient die 3 Punkte.