Fokus auf die Jugend: Bach neuer Trainer der U19 des Wuppertaler SV

In der Winterpause verkündete Marc Bach seinen Rücktritt beim FSV Vohwinkel in der Bezirksliga. Grund dafür war die mangelhafte Trainingsbeteiligung, da viele Spieler aufgrund von persönlichen Aspekten, wie beispielsweise einem Urlaub, absagten. Nun hofft er auf mehr Engagement beim Wuppertaler SV.

Dabei hat der 47-Jährige einige Facetten des Herrenfußballs erlebt. Als Spieler war er beispielsweise in der Regionalliga für Vereine wie den Wuppertaler SV, SG Wattenscheid 09, SC Verl oder auch Bayer Leverkusen II unterwegs. In der Oberliga war er zudem als Trainer für den TVD Velbert zuständig.

Die Versuche des Bezirksligisten ihn umzustimmen schlugen allesamt fehl, ebenso die Bemühungen anderer Vereine den ehemaligen Drittligaspieler unter Vertrag zu nehmen. Bach schaute sich in seiner freien Zeit immer mal wieder Seniorenspiele an und stellte dabei eine Sache fest: "Je mehr ich dann gesehen habe, umso klarer war mir, dass ich da vorerst raus muss."

Spieler formen und an den Herrenbereich heranführen

Der Cheftrainer freut sich auf seine neue Herausforderung beim WSV. Er will wieder das Funkeln in den Augen seiner Spieler sehen und diese dann formen und an den Herrenbereich heranführen. Gleichzeitig ist der Sprung in die Bundesliga mit dieser Altersklasse des WSV durchaus möglich.

Mit seiner jahrelangen Erfahrung im Seniorenbereich ist Bach ein geeigneter Mann um den jungen Talenten des Regionalligisten erste Eindrücke des Herrenfußballs mit auf den Weg zu geben. Seine B+-Lizenz in Hennef hat er um drei Jahre verlängert. Nun blickt der ehemalige Leverkusener mit Freude auf seine neue Aufgabe: "Der Verein bedeutet mir etwas, und ich will ihm etwas zurückgeben."