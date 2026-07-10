Fokus auf den Unterbau beim SV 08 Steinach

Dort soll der Aufstieg in die Kreisliga gelingen – als wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins. „Im Fokus unserer Transferaktivitäten des Sommers stehen die Aufstiegsambitionen der zweiten Mannschaft. Sie soll unbedingt in die Kreisliga aufsteigen. In der Landesklasse wollen wir die erste Mannschaft stabilisieren“, bringt Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn die Zielsetzung auf den Punkt.
Hinter dem Sportlichen Leiter liegen arbeitsreiche Monate. Bereits Mitte März begannen die Gespräche mit dem bestehenden Kader und möglichen Neuzugängen. "Ich habe viele Gespräche geführt – intern wie extern. Natürlich waren auch Spieler dabei, die uns qualitativ sofort weitergeholfen hätten. Aber es wird immer schwieriger“, sagt Eichhorn-Jeremias-Sohn. Insgesamt nahm der Sportliche Leiter Kontakt mit über 30 Spielern anderer Vereine auf, letztendlich entschieden sich sechs Akteure für einen Wechsel an den Fellberg.
Mit Fabian Kirchner und Sebastian Wenke kehren zwei bekannte Gesichter vom Aufsteiger und Lokalrivalen SG Lauscha/Neuhaus zurück. Beide übernehmen gleichzeitig als Spielertrainer die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Unterstützt werden sie organisatorisch von Sebastian Linß. „Das war auch der persönliche Plan der beiden und gleichzeitig unsere Intention“, erklärt Eichhorn-Jeremias-Sohn. Für die Landesklasse-Mannschaft stößt außerdem Tristan Traut von der SG Meng-Hämm/Rauenstein hinzu. Der Mittelfeldspieler folgt seinem bisherigen Trainer Nico Eber nach Steinach. Die Verantwortlichen trauen ihm den direkten Sprung in den Landesklasse-Kader zu.
Auch die zweite Mannschaft erhält weitere Verstärkung. Felix Rothenberger (ehemals 1. FC Sonneberg), Marvin Matthäi und Markus Baumann (ehemals Oberlind, Effelder) werden reaktiviert, hinzu kommt Dennis Schünzel von der SG Gräfenthal/Lichte.
Dass der Schwerpunkt der Kaderplanung auf der Reserve lag, kommt nicht von ungefähr. Aus Sicht der Verantwortlichen ist der Aufstieg in die Kreisliga entscheidend, um den Verein langfristig attraktiver für junge Spieler zu machen. „Für die Akquise junger Spieler brauchst du die zweite Mannschaft in der Kreisliga. Ein paar potenzielle Neuzugänge haben sich genau deshalb zerschlagen.“ Dementsprechend sollen erste und zweite Mannschaft künftig noch enger zusammenarbeiten. Die Reserve trainiert einmal pro Woche parallel zur ersten Mannschaft. Gemeinsame Mannschaftssitzungen am Donnerstag nach dem Training sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. „Die erste und zweite Mannschaft sollen noch mehr zusammenwachsen“, betont Eichhorn-Jeremias-Sohn.
Fast 50 Spieler stehen mittlerweile auf den Meldelisten. Eine starre Trennung zwischen beiden Teams soll es dennoch nicht geben. Rund 18 bis 19 Spieler bilden den festen Stamm der Landesklasse-Mannschaft. Darüber hinaus sollen sich junge Akteure jederzeit über starke Leistungen in der zweiten Mannschaft für Einsätze in der Landesklasse empfehlen können.
Für die erste Mannschaft lag der Schwerpunkt der Kaderplanung weniger auf spektakulären Transfers als vielmehr auf einer größeren personellen Tiefe. „Den Kader der Landesklasse-Mannschaft haben wir in der Breite verstärkt, weniger in der Spitze.“ Gerade in der vergangenen Saison habe sich bemerkbar gemacht, dass nach Ausfällen häufig Alternativen fehlten. Nach einer stabileren Rückrunde mit 20 Punkten gegenüber 27 Zählern in der Hinrunde seien viele Unentschieden dabei gewesen. Mit einem breiteren Kader hofft man künftig, enge Partien häufiger für sich entscheiden zu können.
Mit dem bereits vorgestellten Trainerteam um Nico Eber und Gabor Styevko startet die Landesklasse-Mannschaft erst am 8. Juli in die Vorbereitung. Viel Zeit bleibt den Fellbergkickern allerdings nicht. Bis zum Pflichtspielauftakt Ende Juli stehen lediglich drei intensive Trainingswochen zur Verfügung. Entsprechend dicht ist das Vorbereitungsprogramm. Geplant sind Testspiele gegen den FC Borntal Erfurt (11. Juli), den SV Türk Gücü Neustadt bei Coburg (12. Juli), den FC Wacker Haig (17. Juli) und die SG FSV Goldlauter (19. Juli). Darüber hinaus suchen die Verantwortlichen noch einen weiteren Testspielgegner für das Wochenende am 25./26. Juli.
Sportlich möchte sich der SV 08 Steinach im oberen Tabellendrittel der Landesklasse etablieren und den Abstand zu den Spitzenteams möglichst gering halten. „Wir wollen uns im oberen Drittel festsetzen und nicht allzu weit weg von Platz vier sein.“ Die Staffel schätzt Eichhorn-Jeremias-Sohn in der kommenden Saison sogar noch stärker ein als zuletzt. Vor allem durch den Thüringenliga-Absteiger Borsch rechnet er mit einer nochmals ausgeprägteren Zweiklassengesellschaft.
Personell muss Steinach zunächst auf Basti Leipold verzichten, der voraussichtlich erst im Herbst oder sogar erst nach der Hinrunde zurückkehren wird. Dafür sind sämtliche zuletzt verletzten Spieler wieder einsatzfähig. Auch Bastian Sell steigt nach seinem Kahnbeinbruch wieder ins Mannschaftstraining ein. Pascal Neuber soll sich wieder voll auf seine Rolle als Torhüter konzentrieren und den Konkurrenzkampf mit Paul Eichhorn-Nelson anheizen. Größere personelle Verluste musste der SV 08 Steinach im Sommer kaum verkraften. Mit Prince Segbefia verließ bereit vor dem Saisonfinale ein Unterschiedsspieler aus familiären Gründen den Verein und kehrte nach Frankreich zurück.