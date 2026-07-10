Fokus auf den Unterbau beim SV 08 Steinach Mit einer klaren Strategie ist der SV 08 Steinach in die Kaderplanung für die neue Saison gegangen. Während die Landesklasse-Mannschaft personell vor allem in der Breite verstärkt wurde, richteten sich die Transferbemühungen insbesondere auf die zweite Mannschaft. von André Hofmann · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Tinte trocken! Neues Trainerduo und einige Neuzugänge konnte Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn (links) im Sommer nach Steinach lotsen. – Foto: © SV 08 Steinach

Dort soll der Aufstieg in die Kreisliga gelingen – als wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins. „Im Fokus unserer Transferaktivitäten des Sommers stehen die Aufstiegsambitionen der zweiten Mannschaft. Sie soll unbedingt in die Kreisliga aufsteigen. In der Landesklasse wollen wir die erste Mannschaft stabilisieren“, bringt Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn die Zielsetzung auf den Punkt.

Hinter dem Sportlichen Leiter liegen arbeitsreiche Monate. Bereits Mitte März begannen die Gespräche mit dem bestehenden Kader und möglichen Neuzugängen. "Ich habe viele Gespräche geführt – intern wie extern. Natürlich waren auch Spieler dabei, die uns qualitativ sofort weitergeholfen hätten. Aber es wird immer schwieriger“, sagt Eichhorn-Jeremias-Sohn. Insgesamt nahm der Sportliche Leiter Kontakt mit über 30 Spielern anderer Vereine auf, letztendlich entschieden sich sechs Akteure für einen Wechsel an den Fellberg. Rückkehrer und Verstärkungen Mit Fabian Kirchner und Sebastian Wenke kehren zwei bekannte Gesichter vom Aufsteiger und Lokalrivalen SG Lauscha/Neuhaus zurück. Beide übernehmen gleichzeitig als Spielertrainer die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Unterstützt werden sie organisatorisch von Sebastian Linß. „Das war auch der persönliche Plan der beiden und gleichzeitig unsere Intention“, erklärt Eichhorn-Jeremias-Sohn. Für die Landesklasse-Mannschaft stößt außerdem Tristan Traut von der SG Meng-Hämm/Rauenstein hinzu. Der Mittelfeldspieler folgt seinem bisherigen Trainer Nico Eber nach Steinach. Die Verantwortlichen trauen ihm den direkten Sprung in den Landesklasse-Kader zu.

Auch die zweite Mannschaft erhält weitere Verstärkung. Felix Rothenberger (ehemals 1. FC Sonneberg), Marvin Matthäi und Markus Baumann (ehemals Oberlind, Effelder) werden reaktiviert, hinzu kommt Dennis Schünzel von der SG Gräfenthal/Lichte. Kreisliga als Schlüssel für die Entwicklung Dass der Schwerpunkt der Kaderplanung auf der Reserve lag, kommt nicht von ungefähr. Aus Sicht der Verantwortlichen ist der Aufstieg in die Kreisliga entscheidend, um den Verein langfristig attraktiver für junge Spieler zu machen. „Für die Akquise junger Spieler brauchst du die zweite Mannschaft in der Kreisliga. Ein paar potenzielle Neuzugänge haben sich genau deshalb zerschlagen.“ Dementsprechend sollen erste und zweite Mannschaft künftig noch enger zusammenarbeiten. Die Reserve trainiert einmal pro Woche parallel zur ersten Mannschaft. Gemeinsame Mannschaftssitzungen am Donnerstag nach dem Training sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. „Die erste und zweite Mannschaft sollen noch mehr zusammenwachsen“, betont Eichhorn-Jeremias-Sohn.