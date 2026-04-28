Fokus auf den Pokal: Die Kickers vor dem Halbfinale in Holzhausen

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Tage nach dem Trainerwechsel bei den Stuttgarter Kickers waren geprägt von vielen Gesprächen. Mit Kerem Arslan hat der Verein mit sofortiger Wirkung eine klare Interimslösung installiert. Gemeinsam mit dem Trainerteam um Julian Leist und Jakob Braun ist der Fokus nun klar: das Halbfinale im Verbandspokal am Mittwoch (17:30 Uhr) beim FC Holzhausen.

Die ersten Stunden standen mit Verkündung am vergangenen Sonntag ganz im Zeichen von Organisation und Kommunikation. „Die ersten Stunden waren sehr intensiv. Neue Gesichter im Trainerteam bedeuten immer, dass es viel zu organisieren gibt – und die Mannschaft in neue Abläufe eingebunden wird“, beschreibt Kerem Arslan den Start.

Schnell wurde intern festgelegt, worauf es jetzt ankommt – nicht langfristig zu denken, sondern von Tag zu Tag. „Über den weiteren Saisonverlauf sprechen wir gerade nicht. Es geht darum, gut zu arbeiten und am Mittwoch im Pokalspiel da zu sein und ein gutes Spiel abzuliefern“, so Kerem Arslan.

Mannschaft zieht mit

Auf dem Trainingsplatz zeigte sich unmittelbar, dass die Mannschaft die neue Situation annimmt. Die erste Einheit war intensiv, die Energie spürbar. „Die Mannschaft ist mit einer guten Stimmung und Energie vom Trainingsplatz gegangen. Jeder weiß, worum es geht“, sagt Kerem Arslan.

Gerade in der aktuellen Saisonphase geht es aus seiner Sicht vor allem um Haltung und Geschlossenheit. „Für Mittwoch ist mir enorm wichtig, dass wir geschlossen auftreten, dass der Fokus in der Mannschaft hoch ist und dass wir permanent scharf bleiben.“

Rückhalt aus der sportlichen Leitung

Die kurzfristige Übernahme stößt bei Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht auf Dankbarkeit: „Wir sind Kerem Arslan und dem gesamten Trainerteam sehr dankbar, dass sie in dieser herausfordernden Situation sofort Verantwortung übernehmen. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, wie sehr sie sich mit den Stuttgarter Kickers identifizieren.“

Volle Konzentration auf Mittwoch

Dass mit Holger Bachthaler der Cheftrainer für die kommende Saison bereits feststeht, schafft Klarheit – und ermöglicht den vollen Fokus auf die aktuelle Aufgabe. „Wir denken eigentlich nur an Mittwoch“, sagt Kerem Arslan und betont: „Mein größter Hebel ist, in die Köpfe der Spieler reinzukommen. Das macht man durch Gespräche, aber auch durch gute Übungen und Spielformen im Training.“

Mit dem FC Holzhausen wartet ein ambitionierter Gegner. Als Tabellenzweiter der Verbandsliga ist die Ausgangslage klar.

„Es ist das typische Pokalspiel. Holzhausen wird alles reinhängen“, sagt Kerem Arslan, richtet den Blick aber bewusst auf die eigene Mannschaft: „Wir wollen das Spiel bestimmen, wir wollen die Dynamik bestimmen und wir wollen unser Tempo bestimmen.“

Entscheidend wird sein, die eigene Leistung konsequent auf den Platz zu bringen.

Gemeinsam in den Pokalabend

In dieser Phase setzt das Trainerteam einmal mehr auf den starken Rückhalt von den Rängen. „Unsere Fans unterstützen uns immer. Wir freuen uns deshalb auf alle Blauen, die nach Holzhausen kommen und uns nach vorne pushen“, sagt Kerem Arslan.

Klarer Auftrag

Die Ausgangslage ist eindeutig: volle Konzentration, klare Abläufe und ein gemeinsames Ziel für den Pokalabend. „Es zählt, dass wir am Mittwoch intensiv und leidenschaftlich Fußball spielen“, bringt es Kerem Arslan auf den Punkt.

Die Richtung ist vorgegeben – jetzt zählt die Umsetzung auf dem Platz in Holzhausen.



