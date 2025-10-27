Fokus auf den DFB-Pokal

Die kurze Zeit bis zum DFB-Pokal-Spiel hat das Team dabei effektiv genutzt. „Wir haben gestern in erster Linie regeneriert, jetzt bereiten wir uns intensiv auf Berlin vor“, sagt Trainer Wagner, der nach aktuellem Stand auf denselben Kader wie vor wenigen Tagen in Bielefeld zurückgreifen kann. „Es wartet definitiv ein spannendes Spiel auf uns. Auch wenn wir vor ein paar Wochen schon hier waren, wird es morgen im Olympiastadion ein besonderes Spiel. Wir sind auf jeden Fall schon im Berlin-Modus.“

Als die SVE Ende August in der 2. Bundesliga bei Hertha BSC angetreten war, konnte die Mannschaft überzeugen und einen verdienten 2:0-Auswärtssieg feiern. Die Berliner sind mittlerweile aber besser in der Spur, konnten zuletzt regelmäßig punkten und am vergangenen Wochenende durch den Last-Minute-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf weiter Selbstvertrauen tanken. „Sie haben sich auf jeden Fall deutlich stabilisiert“, sagt Vincent Wagner: „Sie haben auch nicht mehr so viele Verletzungsprobleme wie noch vor einigen Wochen. Es wird also mindestens eine ähnlich schwere Aufgabe wie zuvor in der Liga, wenn nicht sogar etwas schwieriger. Aber unsere Jungs haben Bock, extra motivieren muss man niemanden mehr.“