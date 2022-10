Fokus auf dem Hier und Jetzt Warum Michael Carsten Blau nach sieben Jahren zur DJK St. Matthias Trier zurückgekehrt ist, wie er seine Rolle als mitspielender Co-Trainer sieht und wie er der nächsten Aufgabe in der B-Liga Trier/Saar entgegenblickt.

er Kontakt zu seinem Heimatverein war nie abgebrochen. Nach insgesamt sieben Jahren in Zewen, Luxemburg und im Ruwertal heuerte Michael Carsten Blau im Sommer wieder bei der DJK St. Matthias Trier an. „Ich habe früher schon über viele Jahre hinweg hier gespielt und war zehn Jahre lang Jugendtrainer bei der DJK, so dass die Rückkehr immer mal wieder ein Thema war. Da sich auch der Vorstand mit den Engagements von Marc Pasucha und Andreas Schirmer verjüngt hatte und sich einiges im Verein tat, war es wieder interessant für mich, noch mal nach Mattheis zurückzukehren“, nennt der heute 29-Jährige Beweggründe, zurück an seine alte Wirkungsstätte gekehrt zu sein.

Sein neuerliches Wirken bei der DJK ist auch an einen Einstieg ins Trainermetier geknüpft: „Ich wollte erste Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Die Arbeit als Co-Trainer hat mich dann auch sehr gereizt.“ Weil Coach Markus Thees im Sommer krankheitsbedingt längere Zeit ausgefallen war, wurde Blau direkt mit der Gestaltung der Trainingseinheiten konfrontiert. „Die Zusammenarbeit mit Markus klappt hervorragend. Wir reden und telefonieren sehr viel. Taktik und Aufstellungen besprechen wir gemeinsam. Wenn ich gute Ideen habe, gibt es meist keinerlei Einwände von Markus“, sagt der gebürtige Trierer, der aktuell im Norden der Stadt im Maarviertel lebt.

