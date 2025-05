„Fokus auf das eigene Spiel“ – Beeck will in Porz Trendwende

Für Beeck-Trainer Mike Schmalenberg steht vor dem Auswärtsspiel in Porz vor allem die Rückbesinnung auf eigene Tugenden im Mittelpunkt: "Was soll man nach so einer Negativ-Serie für Erwartungen stellen? Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir uns selbst betrachten, dass der Fokus auf das eigene Spiel liegt, dass die eigene Leistung abgerufen wird, dass man widerstandsfähig ist.“

Dabei hat der Trainer durchaus Respekt vor dem kommenden Gegner:

„Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten Wochen immer gegen Mannschaften gespielt, die so eine kleine Serie hatten – jetzt auch Porz. Ich fand es im Hinspiel, ja, da waren sie nicht so bei uns zu Hause gallig genug oder sind nicht so in die Zweikämpfe gekommen, sodass wir unser Spiel aufdrücken konnten.“

Das wird diesmal nicht so einfach: „In Porz, unter der Situation, dass sie mit einem Sieg gegen uns schon fast den Klassenerhalt sicher machen könnten, werden sie alles dafür tun. Das sind für sie Big Points.“