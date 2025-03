Das 1:0 gegen Sandersdorf gibt dabei Florian Schubert eine breite Brust für die kommende Aufgabe gegen Wernigerode. Dabei war - anders als bei den Niederlagen gegen Grimma, Krieschow oder Bischofswerda - die Defensive der Schlüssel zum Erfolg. "Der Sieg war extrem wichtig für unser Gefühl und für die Mannschaft. Im Gegensatz zu den anderen Spielen haben wir mehr gekämpft und mit allem, was wir hatten, unser Tor verteidigt. Im Endeffekt wurden wir für die gesteigerte Leistung und die harte Arbeit endlich belohnt", freut sich Florian Schubert.

Der Rechtsfuß ist in dieser Saison wieder ein Schlüsselspieler bei der Wismut, auch wenn die Torquote bisher mit sieben Treffern in 20 Spielen etwas schwächer als im Vorjahr ausfällt (13 Treffer in 24 Spielen). Da kickte Wismut allerdings noch in der Thüringenliga. Und zudem brachten immer wieder kleinere Verletzungen Flo aus dem Rhythmus. "Meine persönliche Leistung schätze ich diese Saison als mittelmäßig bis gut ein. Ich bin mit meinen Toren sehr zufrieden, leider plagen mich immer wieder Verletzungen. Aber alle, die mich gut kennen, wissen, dass ich auch mit Schmerzen alles geben werde", so der 29-Jährige.