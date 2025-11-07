Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
– Foto: Vivian Pfaff
Fojcik-Team will dritten Sieg in Folge – mehrere Ausfälle
Rückrundenstart gegen robusten Aufsteiger VfR Horst
Für den SV Todesfelde II beginnt die Rückrunde in der Landesliga Holstein mit einem Duell, das unangenehme Erinnerungen weckt an die 1:3-Niederlage im Hinspiel. Am Sonntag um 12 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Fojcik den VfR Horst. „Damals kamen viele unglückliche Dinge zusammen, die wir erst verarbeiten mussten – nun wollen wir zeigen, dass wir daraus gelernt haben“, sagt Fojcik vor dem Heimspiel.
Horst reist mit Rückenwind an. Der Aufsteiger gewann zuletzt mit 4:1 beim SV Eichede II, Mattis Lüchau erzielte dabei drei Treffer. Auch in der Tabelle hat sich der VfR mit 21 Punkten auf Rang acht etabliert.
„Die Hinrunde ist nun vorbei – wir haben gegen jede Mannschaft gespielt und als Aufsteiger, denke ich, eine absolut vernünftige erste Halbserie hingelegt. Gerade wenn man berücksichtigt, dass uns in der Offensive einige Leistungsträger verlassen haben, mussten wir uns zunächst finden. Das ist uns gut gelungen, wir stehen solide im Tabellenmittelfeld", erklärt VfR-Trainer Thorben Reibe. "Unser Ziel ist es jetzt, die Hinrunde zu toppen – also möglichst mehr Punkte zu holen oder zumindest das bisherige Niveau zu halten. Den Anfang wollen wir am besten gleich in Todesfelde machen. Uns ist klar, dass das kein einfaches Spiel wird, zumal Zweitvertretungen von Oberligisten immer etwas davon abhängen, wer gerade zur Verfügung steht. Trotzdem wollen wir natürlich einen Dreier einfahren.“
„Horst hat sich mit seiner zweikampfstarken Spielweise in der Liga etabliert und ist sicher kein Gegner, den man im Vorbeigehen besiegt“, warnt Fojcik. Todesfelde II konnte wegen eines Spielausfalls am vergangenen Wochenende pausieren, hatte zuvor aber einen spektakulären 4:3-Erfolg gegen den TSV Lägerdorf gefeiert. Elias Jung, Maximilian Aberger (zweimal) und Paul Rieseler sorgten früh für eine komfortable Führung, ehe es am Ende noch einmal eng wurde.
Um den dritten Sieg in Serie perfekt zu machen, muss Fojcik allerdings auf mehrere Akteure verzichten. Verletzungsbedingt fallen Garken, Jeske, Gliem und Demirtag aus. Mit derzeit 14 Punkten steht Todesfelde II auf Rang elf der Tabelle, der Abstand zur Abstiegszone beträgt vier Zähler.