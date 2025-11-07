Fojcik-Team will dritten Sieg in Folge – mehrere Ausfälle

„Die Hinrunde ist nun vorbei – wir haben gegen jede Mannschaft gespielt und als Aufsteiger, denke ich, eine absolut vernünftige erste Halbserie hingelegt. Gerade wenn man berücksichtigt, dass uns in der Offensive einige Leistungsträger verlassen haben, mussten wir uns zunächst finden. Das ist uns gut gelungen, wir stehen solide im Tabellenmittelfeld", erklärt VfR-Trainer Thorben Reibe. "Unser Ziel ist es jetzt, die Hinrunde zu toppen – also möglichst mehr Punkte zu holen oder zumindest das bisherige Niveau zu halten. Den Anfang wollen wir am besten gleich in Todesfelde machen. Uns ist klar, dass das kein einfaches Spiel wird, zumal Zweitvertretungen von Oberligisten immer etwas davon abhängen, wer gerade zur Verfügung steht. Trotzdem wollen wir natürlich einen Dreier einfahren.“