– Foto: Vivian Pfaff

Fojcik-Elf verpasst Führung und wird für Nachlässigkeiten bestraft SV Todesfelde II unterliegt VfR Horst

Der SV Todesfelde II hat den Start in die Rückrunde der Landesliga Holstein verpatzt. Gegen den VfR Horst unterlag die Mannschaft von Trainer Sebastian Fojcik am Sonntag auf heimischem Platz mit 0:3 (0:1). Vor 60 Zuschauern zeigten sich die Gäste aus Horst abgezockter und entschlossener im Abschluss, während Todesfelde gute Gelegenheiten ungenutzt ließ.

Schon in der Anfangsphase hatte die Fojcik-Elf die große Chance, in Führung zu gehen: Nach wenigen Minuten lief ein Todesfelder Angreifer frei auf das Tor zu, doch Horsts Keeper Norman Baese reagierte stark. Kurz darauf musste der Gäste-Schlussmann auch bei einem Distanzschuss eingreifen. Diese vergebenen Möglichkeiten rächten sich nur wenig später, als Lennart Dora in der 18. Minute nach einer Standardsituation zum 0:1 traf. „Mit der ersten Aktion des Spiels hätten wir eigentlich in Führung gehen müssen – dann hätte sich auch die gesamte Aufgabenstellung verändert“, sagte Fojcik nach der Partie. „Wir unterliegen einer Mannschaft, die im Torabschluss entschlossener war und in den Zweikämpfen das sprichwörtliche Messer zwischen den Zähnen hatte. Das müssen wir akzeptieren und künftig eigene Impulse besser umsetzen, um solche Teams schlagen zu können.“

Nach dem Rückstand entwickelte sich ein körperbetontes Spiel, in dem Horst seine Robustheit und Zweikampfstärke ausspielte. Todesfelde versuchte, über das Mittelfeld mehr Kontrolle zu gewinnen, fand aber selten den Weg in den Strafraum. Trainer Thorben Reibe sah sein Team in der ersten Hälfte leicht im Vorteil: „Wir waren einen Tick besser als der Gegner, hatten aber auch etwas Glück, weil unser Torwart in zwei Situationen überragend reagiert hat. Insgesamt waren wir das gefährlichere Team und sind verdient mit 1:0 in die Pause gegangen.“ Nach dem Seitenwechsel kam Todesfelde II etwas besser ins Spiel, hatte mehr Ballbesitz und schob die Defensive des VfR phasenweise tief in die eigene Hälfte. Trotz optischer Überlegenheit fehlte aber die Durchschlagskraft. In dieser Phase setzten die Gäste die entscheidenden Nadelstiche: Nach einem schnellen Ballgewinn traf Tim Jeske in der 72. Minute zum 0:2. Derselbe Spieler sorgte mit seinem zweiten Treffer (85.) für die endgültige Entscheidung.