Fördern, fordern — und aufsteigen Kreisliga A 7: Einiges hat Kader Touré bereits erlebt – sowohl familiär als auch auf dem Platz. Seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz gibt er seit dieser Saison beim SV Trier-Irsch weiter. Die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. von Lutz Schinköth · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser

Motivator, Ruhepol und mehr: Kader Touré (rechts) nimmt beim SV Trier-Irsch als Spieler-Co-Trainer eine wichtige Rolle ein. – Foto: Sebastian Schwarz

2011 kam Kader Touré von der Elfenbeinküste nach Europa. Hinter ihm lag eine Odyssee: Seinerzeit tobte im westafrikanischen Staat ein Bürgerkrieg. Sein Vater starb in den Kriegswirren. Mit seinem Onkel zog Touré zunächst nach Frankreich, lebte drei Monate bei Bekannten in Straßburg. Später zog es ihn weiter in die Region Trier. Der Kontakt in die Heimat, wo Touré einst in einem kleinen Dorfverein spielte, ist nach wie vor da: Mutter und Schwester leben noch heute dort.