Fördern, fordern — und aufsteigen

2011 kam Kader Touré von der Elfenbeinküste nach Europa. Hinter ihm lag eine Odyssee: Seinerzeit tobte im westafrikanischen Staat ein Bürgerkrieg. Sein Vater starb in den Kriegswirren. Mit seinem Onkel zog Touré zunächst nach Frankreich, lebte drei Monate bei Bekannten in Straßburg. Später zog es ihn weiter in die Region Trier. Der Kontakt in die Heimat, wo Touré einst in einem kleinen Dorfverein spielte, ist nach wie vor da: Mutter und Schwester leben noch heute dort.
In Trier schloss sich Touré zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts dem FSV Tarforst an. Mit den A-Junioren gelang dem spritzigen und äußerst zweikampfstarken Defensivspezialisten der Aufstieg in die Rheinlandliga. „Der Schritt zu Eintracht Trier in die U19-Regionalliga war folgerichtig. Die zwei Saisons danach bei der Zweiten des SVE in der Rheinlandliga waren eine Art Sprungbrett für mich“, blickt der heute 30-jährige Ivorer zurück. Der Sprung ins Regionalligateam der Eintracht fiel nach seiner Einschätzung der Bürokratie zum Opfer, denn Tourés dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung wurde zu spät erteilt. „Der damalige Cheftrainer Jens Kiefer wollte mich unbedingt in der ersten Mannschaft haben. Doch leider hat es aus diesem Grund nicht geklappt.“