Förderkader nicht zu stoppen, Tennis Borussia und Borea Dresden siegen

Regionalliga Nordost der A-Junioren

FC Mecklenburg Schwerin – VFC Plauen 1:1

Der FC Mecklenburg Schwerin und der VFC Plauen trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Ali Akbar Safari brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung und sorgte damit für Jubel beim FC. Schwerin verteidigte die knappe Führung bis in die Schlussphase, doch in der 87. Minute gelang den Gästen der späte Ausgleich.

SC Borea Dresden – Berliner SC 2:1

Vor 53 Zuschauern feierte der SC Borea Dresden einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen den Berliner SC. Patrick Semar brachte die Hausherren früh in der 11. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Mattis Schulze per Foulelfmeter auf 2:0 (41.). Der Berliner SC verkürzte durch Daniel Blessing in der 45. Minute, doch Borea verteidigte den knappen Vorsprung geschickt und brachte den Sieg über die Zeit.

FC Förderkader Rene Schneider – BFC Preussen 5:0

Ein überragender Auftritt des FC Förderkader Rene Schneider, der den BFC Preussen mit 5:0 vom Platz fegte. Niklas Kangowski eröffnete in der 14. Minute, Julian Rülke legte in der 35. Minute nach und traf später auch ein zweites Mal (75.). Dazwischen fiel das 3:0 (55.), bevor Leopold Walkhoefer (79.) den Schlusspunkt setzte. Der Förderkader präsentierte sich in beeindruckender Form und ließ dem Gegner keine Chance.

1. FC Neubrandenburg 04 – Tennis Borussia Berlin 1:3

Tennis Borussia Berlin gewann beim 1. FC Neubrandenburg 04 mit 3:1. Ilmuzdin Akajewa brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Paco Raasch glich kurz vor der Pause (42.) aus. Nach dem Seitenwechsel sorgte Neset Bicakci (51.) erneut für die Berliner Führung, bevor Mirac Balsüzen (82.) mit dem Treffer zum 3:1 alles klar machte. Neubrandenburg hielt gut dagegen, musste sich aber der spielerischen Klasse der Gäste beugen.

