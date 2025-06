„Förderer von jungen Talenten“ – 1860 München bestätigt Verpflichtung von Alper Kayabunar

München – Felix Hirschnagls Nachfolge ist offiziell geklärt. Für den in den Nachwuchs von Borussia Dortmund gewechselten Junglöwen-Trainer übernimmt Alper Kayabunar die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Der Verein bestätigte am Dienstagabend auf seiner Website und in den Social-Media-Kanälen die bereits durchgesickerte Verpflichtung.

Nach 15 Jahren an der Heinrich-Wieland-Straße in verschiedenen Positionen bei Türkgücü München wechselt der 39-Jährige die Seiten und heuert an der Grünwalder Straße an. „Nachdem uns Felix Hirschnagl nach sechs Jahren in Richtung Dortmund verlassen hat, mussten wir die Position des Cheftrainers der U21 neu besetzen“, wird NLZ-Leiter Manfred Paula in der Mitteilung des Klubs zitiert. „Mit Alper Kayabunar haben wir einen erfahrenen Trainer gefunden, der die letzten drei Jahre Türkgücü München als Cheftrainer in der Regionalliga Bayern betreut und sich als Förderer von jungen Talenten einen Namen gemacht hat.“