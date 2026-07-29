Förde-Schlei-Pokal: SG Nieharde II gegen TSV Kropp II im Liveticker In der 2. Runde des Förde-Schlei-Pokals trifft SG Nieharde II heute Abend auf den TSV Kropp II. Die Partie wird live getickert – alle wichtigen Szenen gibt es direkt vom Sportplatz. von Isaija Zecevic · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

Das Spiel von zu Hause aus live mitverfolgen? Dank FuPa kein Problem. – Foto: André Hofmann

Pokalabend in der Region: Im Achtelfinale des Förde-Schlei-Pokals stehen sich am Mittwochabend SG Nieharde II und TSV Kropp II gegenüber. Die Begegnung wird mit einem Liveticker begleitet. Der Betreuer der Gäste übernimmt die Berichterstattung direkt vom Sportplatz und versorgt die Fußballfans somit mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie.

Ob Tore, Chancen oder besondere Momente – die wichtigsten Ereignisse des Pokalduells gibt es während der Begegnung aktuell im Liveticker. Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr.