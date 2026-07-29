Förde-Schlei-Pokal: SG Nieharde II gegen TSV Kropp II im Liveticker

Pokalabend in der Region: Im Achtelfinale des Förde-Schlei-Pokals stehen sich am Mittwochabend SG Nieharde II und TSV Kropp II gegenüber.
Die Begegnung wird mit einem Liveticker begleitet. Der Betreuer der Gäste übernimmt die Berichterstattung direkt vom Sportplatz und versorgt die Fußballfans somit mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie.
Ob Tore, Chancen oder besondere Momente – die wichtigsten Ereignisse des Pokalduells gibt es während der Begegnung aktuell im Liveticker.
Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr.
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