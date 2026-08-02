Föhrings Coach Faber nach 1:5 stinksauer – „Wer nicht mitzieht, kann sich was Neues suchen“

Schmerzen auf der Trainerbank: Andreas Faber sieht einen blutleeren Auftritt seines FC Unterföhring. – Foto: brouczek

Der FC Unterföhring verliert beim TSV Grünwald mit 1:5. Trainer Andreas Faber kündigt eine brutale Trainingswoche an.

Mit zwei Siegen, neun Toren und jeder Menge Spaß hat die Saison des FC Unterföhring richtig furios begonnen. Dann kam die ärgerliche Heimniederlage gegen das unbequeme Kirchheim und nun hat die Saison einen richtigen Knick bekommen. Die böse 1:5 (0:2)-Pleite beim TSV Grünwald war ein richtiger Landesliga-Lustkiller.

Vor dem Gastspiel in Grünwald warnte Andreas Faber, dass die zwei Pleiten zum Start die Startruppe aus dem Nobel-Vorort gefährlicher machen würde und, dass man gegen die Mannschaft an guten Grünwalder Tagen auch zehn Stück bekommen kann. So schlimm kam es nicht, aber die fünf Stück am Samstagnachmittag reichten. Unterföhring hatte ein Spiel ohne Auftrag und hatte nicht den Hauch einer Chance.

Zur Pause waren schon alle Fragen hinreichend geklärt mit den drei Grünwalder Toren von Laris Stjepanovic (33.) und David Halbich (38., 45.+6). Auch Stjepanovic hätte einen Doppelpack geschnürt, wenn nicht Unterföhrings Torwart Lorenz Neff eine Riesenparade ausgepackt hätte. Chancenlose Unterföhringer waren mit dem 3:0 eigentlich noch ganz gut bedient.

Auch nach dem Seitenwechsel gerieten die Gastgeber auf dem Weg zu ihren ersten drei Saisonpunkten nicht in Gefahr. Nach dem 4:0 von Dumitru (71.) gelang Sturmführer Daniel Gaedke zumindest der Ehrentreffer (75.). Den Abstand mit vier Toren stellte dann Stjepanovic gleich wieder her (77.). „Der Gegner war mindestens diese vier Tore besser“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber.

Es braucht in der Regel lange, Faber auf die Palme zu bringen. Das schaffen gelegentlich nur Schiedsrichter, die ihn wie einen Schulbuben belehren. Diesmal schaffte es die eigene Mannschaft. Selbst am Tag nach dem Spiel verordnete sich Faber einen Maulkorb aus Selbstschutz: „Ich habe keine Lust, über Fußball zu reden.“ Ob es diesen Satz in der fußballverrückten Familie Faber schon jemals gab?

Der Trainer gab noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche: „Die Trainingswoche wird brutal für die meisten. Wer nicht mitzieht, der kann sich was Neues suchen.“ Nach dem blutleeren Auftritt von Grünwald ist die Stimmung vom Sechs-Punkte-Start verfolgen. Nach neun Gegentoren in zwei Spielen hat die Mannschaft nun die Bringschuld. (nb)

TSV Grünwald – FC Unterföhring 5:1 (3:0). FCU: Neff (46. Fritz) – Gerstner, Jobst (74. Erbs), Asam, Awoudja (61. Khayyal) – Orth (76. Hohenberger), Stipic, Marian (76. Gmelch), Antonio – Baer – Gaedke. Tore: 1:0 Stjepanovic (33.), 2:0 Halbich (38.), 3:0 Halbich (45.+6), 4:0 Dumitru (71.), 4:1 Gaedke (75.), 5:1 Stjepanovic (77.). Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Wallkofen) – Zuschauer: 100.