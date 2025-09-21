Föhring profitiert von Aubings spätem Eigentor

Fußballmannschaften mit Tuchfühlung zur Abstiegszone brauchen punkte – egal wie. Landesligist FC Unterföhring holte sich den Dreier gegen den so stark gestarteten Aufsteiger SV Aubing mit einem 2:1 (0:1) durch ein spätes Eigentor des Gegners. Der Sieg tat gut, war aber fußballerisch eher schwere Kost.

Bereits in der 12. Minute gingen die Aubinger nach einem Eckball durch Gabriel Slipac in Führung und das war ein ziemlich billiges Gegentor. Die Verteidiger waren bei dem hereinflatternden Ball nicht bereit für den Kampf im Getümmel. Aubing ist eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel und solche Teams nutzen diese Unordnung.

Der nächste Tiefschlag der Unterföhringer war dann die Gelbrote Karte für Taha Bulut, der in den Minuten 34 und 37 zwei Gelbe Karten sah mit der Folge, dass sein Arbeitstag früh endete. Für den Unterföhringer Trainer war diese Entscheidung überzogen. Faber verwies darauf, dass es zwei normale Fouls waren und einmal Gelb völlig gereicht hätte. Faber gab zudem zu denken, dass der Schiedsrichter mit einer Zeitstrafe noch eine Zwischenoption gehabt hätte. Mit Rückstand und Unterzahl wurde dann auch der Unterföhringer Trainer aktiv. Mit zwei Wechseln vor der Pause stellte er taktisch um und setzte auch ein Zeichen, wie unzufrieden er mit dem Spiel war. Die Unterföhringer mussten nach dem schwachen Auftritt froh sein, nur mit einem 0:1 in die Kabine zu gehen.

Die Maßnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht und nach der Pause wurden die Unterföhringer dann auch besser. Schnell gelang auch der Ausgleich durch Marvin Kretzschmar (51.) und dann begann der FCU, auf die Führung hinzuarbeiten. Fünfmal schafften es die Platzherren, nach Balleroberungen im Pressing den Gegner zu überraschen und alleine auf das Tor zuzulaufen. Das war dann die Phase, in der sich der FCU das Leben selbst schwer machte. Der Siegtreffer in der 83. Minute war ein Eigentor, dass natürlich etwas glücklich war. Nach einer scharfen Flanke musste der Innenverteidiger mit vollem Risiko zum Ball gehen, weil dahinter ein einschussbereiter Unterföhringer wartete. Letztlich ging der Sieg aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung, aber in der ersten Hälfte hätte man auch alles verlieren können. Deshalb hat der FCU noch eine Menge Luft nach oben. (nb)

FC Unterföhring – SV Aubing 2:1 (0:1). FCU: Fritz – Bulut, S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Arkadas (46. Razvan), Kretzschmar (80. Antonio), Tokoro (40. Filotas), Fischer (40. Geiler) – Porr (90.+4 Gmelch). Tore: 0:1 Slipac (12.), 1:1 Kretzschmar (51.), 2:1 Haderecker (83., Eigentor) – Gelbrot: Filotas (37., wdh. Foulspiel) –Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker) – Zuschauer: 150.