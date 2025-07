Föchings goldener Jahrgang: Von den E-Junioren zu den Profis

Föching – Der 31. Merkur CUP geht auf die Zielgerade zu. Wenn am Sonntag, 20. Juli, in Unterhaching das Finale des größten E-Junioren-Turniers weltweit stattfindet, werden die besten acht Teams dieses Jahres antreten. Wie sich das anfühlt, konnten die SF Föching 2014 erleben. Sie waren die letzte Mannschaft aus dem Kreis Miesbach, die den Sprung in die Endrunde schaffte. Zwei, die damals dabei waren, gingen heuer mit neuer Aufgabe noch einmal in den Wettbewerb: Valentin Stein und Lukas Vollmer traten diesmal als Trainer bei ihrem Heimatverein an – und mussten feststellen, dass Merkur CUP auch an der Seitenlinie ziemlich aufregend sein kann.

Die E-Jugend der SF Föching im Jahr 2014 war damals so etwas wie ein goldener Jahrgang, der auf sich aufmerksam machte, wo immer er antrat. Nicht nur beim Merkur CUP, wo er auch im folgenden Jahr zum Sprung ins Finale ansetzte. Hätte da nicht der FC Bayern in den Gruppenspielen im Bezirksfinale gepatzt, wodurch er frühzeitig im Halbfinale auf die Sportfreunde traf.

Nils Ortel war der Erste, der nach dem Merkur CUP 2014 wechselte. Nach zwei Jahren beim FC Bayern schloss er sich zur U15 der SpVgg Unterhaching an, wo er nach der Jugend drei Jahre in der 3. Liga spielte und bis heute im Team steht. Fünf Jahre – von der U13 bis zur U17 – war auch Marcel Johannisborg mit Ortel in Unterhaching aktiv, ehe er zum TuS Holzkirchen wechselte und zuletzt bei den Männern in der Landesliga aufgestellt war, bevor er sich für eine Pause vom Fußball entschied. Aktuell spielt er nicht mehr aktiv im Verein.

Lukas Vollmer spielt seit der U15 beim FC Deisenhofen, wo er aktuell bei den Männern in Bayernliga und Bezirksliga seine Einsätze hat. Sowohl in Unterhaching als auch in Deisenhofen spielte Thomas Maier, ehe ihn sein sportlicher Weg nach Otterfing führte, wo er heute noch auf dem Feld steht.

Sechs Spieler noch bei den SF Föching

Eine verletzungsbedingte Zwangspause legt Torhüterin Vroni Probst derzeit nach einem Kreuzbandriss ein. Sie spielte beim FC Bayern bei Mädchen und Frauen, ehe sie sich 2021 dem Bayernliga-Team des TuS Bad Aibling anschloss.

Die Föchinger können weiterhin auf Paul Lehmann, Florian Philipp, Julius Langhirt, Jakob Haas, Philipp Schachtner und Valentin Stein bauen. Vincent Lormes und Emir Curic spielen bei den Nachbarn in Holzkirchen. David Kollmer kickte beim DFI Bad Aibling, bevor er verletzungsbedingt mit dem Fußballspielen aufhören musste. Ebenso Benni Reimann und Jonas Sendlinger.

Mit im Kader waren damals auch Hannes Lehrer, Chris Pietsch, Leo Gritsch, Jannik Marohn, Luca Haller, Ferdinand Micus, Julius Buhl, Thomas Wenzel, Max Asang, Lukas Temp, Joe Leiter, Bruno Ostermann, Timon Schumacher, Marc Wiesner und Patrick Pierzyna, die zu anderen Sportarten wechselten oder die Region verließen.