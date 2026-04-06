Föching und Holzkirchen II punkten an Ostern

Derby des TuS Holzkirchen II gegen die SF Föching. – Foto: Max Kalup

Die Sportfreunde Föching erkämpfen ein Unentschieden. Der TuS Holzkirchen siegt deutlich und darf vom Aufstieg träumen.

Ein frohes Osterfest feierten die Sportfreunde Föching und der TuS Holzkirchen: Beide Teams kehrten von ihren Auswärtsspielen mit Punkten heim. DJK Waldram II– SF Föching 2:2 (2:1) Tore: 1:0 Probst (6.), 1:1 Steinbichler (22.), 2:1 Kampa (38.), 2:2 Micus (58.). Nach langer Babypause feierte der Föchinger Stammtorhüter Florian Kostkan bei der Waldramer Reserve sein Comeback und bescherte den Sportfreunden prompt den zweiten Auswärtspunkt in diesem Jahr. „Bei zwei hundertprozentigen vom Gegner hat er uns schon den Punkt festgehalten“, lobt Coach Werner Klinke.

Obwohl seine Mannschaft gleich zweimal einem Rückstand hinterherlief, zeigte sie Moral und kam immer wieder zurück. „Es war ein richtig schwieriges Spiel und wir fanden nicht wirklich in unser Spiel rein.“ Nach dem erneuten Ausgleich wurde es wilder, und das Geschehen hätte sich zugunsten beider Mannschaften entwickeln können. „Im Endeffekt ist es schon ein gerechtes Unentschieden.“ Mit dem Remis verteidigten die Sportfreunde ihren achten Platz. FC Geretsried – TuS Holzkirchen U23 1:6 (0:4) Tore: 0:1/0:2 Isufi (22./26.), 0:3 Gritschneder (43.), 0:4 Gashi (45.), 0:5 Rasi (53.), 0:6 Isufi (54.), 1:6 Lacusta (80.). Einen deutlichen Sieg fuhr die Holzkirchner Bezirksligareserve am Ostermontag in Geretsried ein. Sechs Tore legte die Mannschaft von Trainer Michael Scherer den Geretsriedern ins Nest.

Dennoch ist der Trainer mit der Chancenverwertung unzufrieden. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit ein bisschen schleifen lassen, da ist es unnötig unruhig geworden“, erklärt er. „Denen müssen wir, so wie wir aufgestellt waren und die gespielt haben, acht bis zehn Stück geben.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft sei er dennoch sehr zufrieden. Besonders die Leihgabe aus der Alt-Herrenmannschaft Agon Isufi habe offensiv eine starke Leistung erbracht und mit herausragender Laufarbeit sowie drei Toren überzeugt. Mit dem Sieg dürfen die Holzkirchner weiterhin vom Aufstieg träumen. 13 Punkte fehlen auf den Relegationsplatz. Sollte der TuS die beiden Nachholspiele für sich entscheiden, könnte man am Ende der Saison über dem Strich stehen.