Föching ist vorerst Letzter – TuS-Coach kritisiert Argeter

Die SF Föching verlieren in Geretsried und sind nun Tabellenschlusslicht. TuS Holzkirchen II unterliegt in Arget nach einer einseitigen Partie.

Beide Landkreisteams der A-Klasse 3 haben auswärts Punkte liegen lassen. Die SF Föching sind nach der Niederlage in Geretsried das Tabellenschlusslicht. SV Arget – TuS Holzkirchen II 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Roth (45.+3.), 2:0 Beil (90.+3.). Eine einseitige Partie sahen die Zuschauer beim Spiel der Holzkirchner Bezirksligareserve in Arget. „Es war ein Spiel auf ein Tor. Die haben sich nur hinten reingestellt und waren darauf aus, den Schiri zu beeinflussen“, sagt TuS-Coach Michael Scherer. „Dass man sich so feiern kann, wenn man auf diese Art und Weise ein Spiel gewinnt“, kritisiert Scherer das Auftreten der Argeter auf und neben dem Platz.

In der ersten Halbzeit fehlte der Holzkirchner Defensive die letzte Konsequenz, so auch beim Argeter Führungstreffer. In der Schlussphase gingen die TuS-Kicker ins Risiko, vergaben aber vorne die Großchancen und bekamen defensiv dafür die Quittung. „Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen. Jeder hat bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben.“

FC Geretsried – SF Föching 5:2 (2:2) Tore: 0:1 Reitzig (7.), 1:1 Stanca (12.), 2:1 Maier (16.), 2:2 Wagner (26.), 3:2 Stanca (73.), 4:2/5:2 Kreuzig (81./89.). Die Sportfreunde Föching mussten gegen den FC Geretsried eine herbe 2:5-Pleite einstecken. Zwar ist der Klassenerhalt für die Mannschaft von Trainer Werner Klinke durch den Rückzug des BCF Wolfratshausen II aus dem regulären Spielbetrieb sicher. Dennoch hätten die Föchinger mit einem Sieg die rote Laterne gerne an den Tabellennachbarn aus Geretsried abgegeben.

„Wenn du mit elf Mann zum Auswärtsspiel fährst und davon noch drei hast, die angeschlagen sind, wird es schwierig“, hadert SF-Coach Werner Klinke. Nach einem Sonntagsschuss und zwei vermeidbaren Gegentreffern hätte die Partie noch zugunsten der Föchinger kippen können. Doch durch die fehlende Fitness und ohne Ersatzspieler ging den Sportfreunden zum Schluss die Luft aus. „60 Minuten lang hat die Mannschaft alles gegeben und es sehr gut gemacht. Ich kann ihnen da keinen Vorwurf machen.“