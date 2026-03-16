Föching holt ohne Torwart einen Punkt – Holzkirchen II dreht das Derby

Klasse bewiesen: Der TuS Holzkirchen II (grün) siegte im Derby gegen die SF Föching deutlich. – Foto: MKF_MaxKalup

Aufgrund einer Verletzung und privater Rücktritte reisten die Sportfreunde Föching direkt beim Jahresauftakt ohne einen nominellen Torhüter nach Deisenhofen, sodass sich der einstige Co-Trainer Sascha Saxinger die Handschuhe anziehen musste. Nachdem sich die Föchinger in der Anfangsphase gegen technisch versierte Hausherren schwertaten, nickte Ferdinand Micus nach einer Viertelstunde zur Führung ein und sorgte dafür, dass der Knoten platzt.

„Dann hat meine Mannschaft es super gemacht – wir waren insgesamt dreimal vorn“, berichtet SF-Coach Werner Klinke. Dennoch hielten die allesamt per Kopf erzielten Führungen nicht lange an, sodass am Ende ein ungewöhnliches 3:3-Remis zustande kam. „Es ist ein gewonnener Punkt, auch wenn man mit einem weinenden Auge auf ein paar Situationen blickt“, resümiert Klinke, der den spielerischen Ansatz des Gegners lobend anerkennt. Mit der Leistung seiner eigenen Mannschaft ist der Coach „hochzufrieden“.

TuS Holzkirchen II – SV Arget 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Schütz (39.), 1:1/2:1 Schnier (60./64.), 3:1 Rasi (90.+2.).

Die Holzkirchner Bezirksligareserve konnte ihr kleines Derby gegen den SV Arget nach einem 0:1-Rückstand drehen. „Es war wie erwartet das schwere Spiel auf tiefem Platz“, meint TuS-Coach Michael Scherer. Im ersten Abschnitt biss sich die spielerisch starke Holzkirchner Offensive meist die Zähne an der defensiv und kämpferisch orientierten Argeter Taktik aus. Nach einer Holzkirchner Fehlerkette in der Verteidigung erzielten die optisch unterlegenen Argeter kurz vor der Halbzeit sogar die Führung.

Erst nach Umstellungen in der Halbzeit stellte Elias Schnier, der in dieser Spielzeit bereits 17 Bezirksliga-Einsätze verbuchen kann, durch seinen schnellen Doppelpack das Spiel auf den Kopf. „Dann haben die Jungs viel klarer Fußball gespielt“, berichtet Scherer. Dennoch wurde es durch Standards am Ende noch spannend, und die Holzkirchner hatten Glück, dass der Schiedsrichter nach einer kniffligen Situation nicht auf den Punkt zeigte. Scherer: „Mit der ein oder anderen Aktion war der Sieg etwas glücklich, aber insgesamt hochverdient.“