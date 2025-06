Föching gewinnt mit eisernen Nerven – Darching II unterliegt zum Abschied

BCF Wolfratshausen II – DJK Darching II⇥3:2 (0:0) Tore: 1:0 Hoti (51.), 2:0 Berisha (60.), 2:1 Klaus (68.), 3:1 Hölting (73.), 3:2 Van der Drift (80.).

Die Darchinger Zweitvertretung musste aufgrund einer Hochzeit auf einige Stammkräfte verzichten und reiste somit dezimiert in Wolfratshausen an. Ganze vier Spieler nominierte Trainer Yannick Schulz aus der eigenen A-Jugend. Das oberste Ziel der DJK war es dabei, sich gebührend aus der A-Klasse zu verabschieden. Schon seit mehreren Wochen sind die Darchinger sicher abgestiegen. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Folgerichtig ging es mit 0:0 in die Pause. „Leider haben wir, wie schon so oft in dieser Saison, unsere typischen 15 Minuten nach der Halbzeit gehabt, wo wir wieder total pennen und auch die zwei Tore kassieren“, berichtet DJK-Sprecher Christian Reiter. Ab dem Darchinger Anschlusstreffer kippte das Spiel auf deren Seite und die DJK generierte eine Druckphase. Am Endergebnis änderte dies jedoch nichts mehr.