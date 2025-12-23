Foconis-Hallen-Cup: Packendes Finale zwischen Erkenschwick und Hüls

+ 4 weitere

+ 4 weitere

Im 8er-Feld des Foconis-Hallen-Cups sind Oberligist SpVgg Erkenschwick und Westfalenligist SV Wacker Obercastrop (Titelverteidiger) die Favoriten. Auch Landesligist TuS Eichlinghofen , der kürzlich mit "Star" Kevin Großkreutz den Teamsah-Cup in Datteln gewonnen hat, rechnet sich etwas aus.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Anmerkung: Großkreutz heute nur in zivil dabei.