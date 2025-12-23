Foconis-Hallen-Cup: Packendes Finale zwischen Erkenschwick und Hüls

Im 8er-Feld des Foconis-Hallen-Cups sind Oberligist SpVgg Erkenschwick und Westfalenligist SV Wacker Obercastrop (Titelverteidiger) die Favoriten. Auch Landesligist TuS Eichlinghofen , der kürzlich mit "Star" Kevin Großkreutz den Teamsah-Cup in Datteln gewonnen hat, rechnet sich etwas aus.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Anmerkung: Großkreutz heute nur in zivil dabei.
Der Spielplan im Überblick:
Gruppenphase:
Mengede 08/20 – Teut. SuS Waltrop 4:1
Tore: 1:0 Alabar (2.), 1:1 Hamann (7.), 2:1 Dieckmann (7.), 3:1 Dieckmann (11.), 4:1 Bayir (14.)
VfB Hüls – SV Sodingen 3:5
Tore: 0:1 Hammdi (3.), 1:1 Agossou (4.), 1:2 Candag (8.), 1:3 Karatas (9.), 2:3 Hülsken (10.), 2:4 Karatas (11.), 3:4 Strate (12.), 3:5 Öncel (14.)
SpVgg Erkenschwick – TuS Eichlinghofen 2:1
Tore: 0:1 (4.), 1:1 (8.), 2:1 Osmani (12.)
FC Castrop-Rauxel – Wacker Obercastrop 8:4
Tore: 1:0 Haji (1.), 2:0 Haji (2.), 3:0 Bouchantiya (3.), 4:0 Bouchantiya (6.), 5:0 Bouchantiya (7.), 6:0 Bouchantiya (9.), 6:1 Wentland (10.), 7:1 Laudahn (11.), 7:2 Wentland (12.), 8:2 Wistuba (13.), 8:3 (13.), 8:4 Hagenau (14.)
SV Sodingen – Teut. SuS Waltrop 3:1
Tore: 0:1 Klein (2.), 1:1 Candag (5.), 2:1 Köktürk (7.), 3:1 Krol (8.)
VfB Hüls – Mengede 08/20 3:2
Tore: 0:1 Bayir (1.), 1:1 Hülsken (4.), 2:1 Strate (5.), 3:1 Strate (6.), 3:2 Wißing (12.)
SpVgg Erkenschwick – FC Castrop-Rauxel 3:1
Tore: 0:1 Laudahn (5.), 1:1 Jordan (11.), 2:1 Schultz (13.), 3:1 El Hamassi (14.)
TuS Eichlinghofen – Wacker Obercastrop 1:2
Tore: 0:1 (5.), 0:2 Malchrowitz (8.), 1:2 Geist (11.)
Teut. SuS Waltrop – VfB Hüls 0:4
Tore: 0:1 Potratz (3.), 0:2 Strate (5.), 0:3 Potratz (9.), 0:4 Strate (11.)
SV Sodingen – Mengede 08/20 0:4
Tore: 0:1 Schmidt (6.), 0:2 Dieckmann (9.), 0:3 Bayir (13.), 0:4 Dieckmann (14.+2)
Besondere Vorkommnisse: Dieckmann (Mengede 08/20) verschießt Foulelfmeter (14.).
Wacker Obercastrop – SpVgg Erkenschwick 4:3
Tore: 0:1 Keita (2.), 1:1 Can (7.), 2:1 Can (9.), 3:1 Can (11.), 3:2 El Hamassi (12.), 3:3 Schultz (13.), 4:3 Hagenau (14.)
TuS Eichlinghofen – FC Castrop-Rauxel 3:5
Tore: 1:0 (1.), 2:0 (3.), 2:1 Bouchantiya (4.), 3:1 (6.), 3:2 Laudahn (8.), 3:3 Bouchantiya (9.), 3:4 Bouchantiya (9.), 3:5 Koscielski (12.)
Halbfinale
Mengede 08/20 – SpVgg Erkenschwick 0:1
Tore: 0:1 West (10.)
FC Castrop-Rauxel – VfB Hüls 3:5 n. N.
Tore: 0:1 Strate (4.), 0:2 Strate (7.), 1:2 Koscielski (9.), 2:2 Franke (11.), 3:2 Laudahn (13.), 3:3 Strate (14.)
Spiel um Platz 3
Mengede 08/20 – FC Castrop-Rauxel 4:5 n.E
Finale
SpVgg Erkenschwick – VfB Hüls 3:4 n. N.
Tore: 1:0 Keita (2.), 2:0 Keita (3.), 2:1 Strate (5.), 2:2 Damba (7.)