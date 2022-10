Flying Klene entscheidet Topspiel!

Am vergangenen Sonntag Nachmittag trat unsere erste Garde auswärts gegen SG Lähden-Holte an.

Die erste Halbzeit war für den neutralen Zuschauer zäh anzuschauen. Stark Defensivaktionen auf beiden Seiten und einige Nadelstiche zierten das Spiel. Ein Freistoß auf Seiten der Gastgeber vom Ex-Profi Etmann ging 1,87 Meter am Tor vorbei. Einen weiteren Freistoß von Etmann konnte Geißler mit einem Kopfstoß nur knapp neben das Tor setzen.

Auf unserer Seite konnten sehr gut ausgespielte Angriffe in letzter Instanz nicht genutzt werden. Häufig stand der aus der zweiten Mannschaft hochgezogene Jansen im Mittelpunkt, welcher vermutlich noch etwas nervös war vor einer solchen Kulisse zu spielen.

Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeit.

Auch in der zweiten Halbzeit konnte sich keine Mannschaft mit Ruhm bekleckern.

Damit kommen wir zur schönsten Situation des Spiels: Das einzige Tor der Partie. Unser Kapitän Timo "TG" Griep schlug eine Flanke in den dritten Stock Richtung 16er. Unser kopfballstärkster Spieler Oliver Klene stieg in den dritten Stock und machte seinem Spitznamen "Air Klene" alle Ehre. In bester Miroslav Klose Manier setzte er sich gegen 3 Verteidiger in der Luft durch und brachte den Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers im Tor unter.

Sie glauben die Geschichte ist wahr? Da muss ich sie leider enttäuschen.