– Foto: Michael Stielow

FLVW verzeichnet rund 400 Teams mehr im Kinder- und Jugendfußball Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die statistische Auswertung der Mannschaftszahlen im Jugendfußball vorgenommen.

Zum Stichtag am 1. Oktober 2025 verzeichnet der Verband ein erneutes Plus von 397 Teams im Vergleich zur Saison 2024/25. Der über zehn Jahre andauernde rückläufige Trend an Mannschaften konnte nun bereits zum fünften Mal in Folge umgekehrt werden. Nach dem Zuwachs von 257 Teams zur Saison 2024/25 sind zur Spielzeit 2025/26 nochmals 397 Mannschaften hinzugekommen. Insgesamt nehmen aktuell bei den Junioren 9.359 und bei den Juniorinnen 942 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die „10.000-Marke“ konnte somit seit 2016 erstmals wieder überschritten werden.

„Der erneute Aufwärtstrend ist sehr erfreulich und ein großer Erfolg von Verband, Kreisen und den Vereinen. Mein Dank gilt vor allem den Clubs und den ehrenamtlichen Trainer*innen und Übungsleiter*innen, die tagtäglich die Basisarbeit leisten“, sagt der für den Jugendfußball verantwortliche FLVW-Vizepräsident Holger Bellinghoff. „Mehr Mannschaften bedeuten gleichzeitig einen höheren Bedarf an Ehrenamtlichen und Sportplatzkapazitäten für den Trainings- und Spielbetrieb. Hier sind die Sportvereine auch auf externe Hilfe zur Sicherung der Rahmenbedingungen abgewiesen“, richtet Bellinghoff einen offenen Apell zur Unterstützung des Jugendengagements. Erstmals wieder mehr als 10.000 Jugendteams im FLVW

Vor allem im Bereich der jüngeren und mittleren Altersklassen können Zuwächse verzeichnet werden: Die Mannschaftszahlen bei den D-Junioren (+91), E-Junioren (+83), F-Junioren (+90) und Mini-Kicker (+23) sind bisweilen deutlich gestiegen. Einen Rückgang gibt es bei den B-Junioren (-44), wobei bei den A-Junioren die Mannschaftszahlen gehalten wurden (+1). Nachdem die C-Junioren in der vergangenen Saison noch einen Rückgang von 31 Mannschaften zu verzeichnen hatten, gab es diesmal einen Zuwachs von 15 Mannschaften.



„Die Steigerungen bei den Mini-Kickern bis zu den C-Junioren stimmt uns für die Zukunft hoffnungsvoll. Die positive Entwicklung ist unter anderem auch mit der Umstellung auf altersgerechte Spielformen erklärbar“, sagt Harald Ollech. Der Vorsitzende des westfälischen Verbands-Jugend-Ausschusses (VJA) und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus dem Jugendgremium haben nun vermehrt die B- und A-Jugend im Blick, um für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen. „Der Drop-out ist hier nach wie vor zu hoch“, so Ollech. >>> Mannschaftsstatistik Jugend 2025/26