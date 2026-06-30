FLVW verschiebt Staffeleinteilung um eine Woche

In den vergangenen Jahren war es stets der erste Freitag im Juli, an dem der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) die Staffeleinteilung der überkreislichen Ligen veröffentlicht hat. Auch dieses Mal hieß es in der Gerüchteküche, dass der Verbands-Fußball-Ausschuss in der laufenden Woche tagt und es am Freitag, den 3. Juli, zu einer Veröffentlichung kommt. Doch daraus wird nichts. Der FLVW gibt nun bekannt, dass die Veröffentlichung am Freitag, den 10. Juli erfolgen wird. Dass es sich um eine Verschiebung handelt, wird dabei nicht erwähnt.

Ob dies klappt, darf man gespannt sein, da mehrere Bezirksliga-Vizemeister weiterhin die Sportgerichte bemühen, um in die Landesliga eingruppiert zu werden. Hintergrund ist die nicht klare Regelung in der abgelaufenen Saison zur Punktgleichheit. Aufgrund dessen wurden inzwischen dem SuS Stadtlohn als Vizemeister der Bezirksliga 11 trotz Ausscheidens in der Aufstiegsrunde der Aufstieg und der SF DJK Mastbruch auf Tabellenplatz 14 der Landesliga 1, der den Abstieg bedeutet hatte, der Klassenerhalt zugesprochen. Beide hatten aufgrund des schlechteren Torverhältnisses das Nachsehen. Ob dieses jedoch wirklich zum Tragen kommen durfte, ist weiter unklar, da sich der FLVW in beiden Sachverhalten auf einen "Deal" einließ und es zu keiner sportgerichtlichen Entscheidung kam.

Zu einem Deal wird es bei den neben Stadtlohn nicht aufgestiegenen Vizemeistern KF Sharri, SC Greven 09, SV Brilon, VSV Wenden, SV Horst-Emscher und Ararat Gevelsberg nicht kommen. Diese sechs Vizemeister versuchten bislang den Aufstieg "einzuklagen" und sind aktuell vor dem FLVW-Sportgericht gescheitert. Nach FuPa-Informationen überlegen die Vereine nun, vor das WDFV-Sportgericht ziehen. Greven gab heute bekannt, sich aus der sportrechtlichen Auseinandersetzung zurückzuziehen.