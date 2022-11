FLVW veranstaltet erste FIFA-Turnier-Serie für Fans Packende Derbys an der Konsole: Gemeinsam mit den westfälischen Clubs SC Preußen Münster, SC Paderborn 07, VfL Bochum, Rot Weiss Ahlen und SC Verl kreiert FLVWESPORTS eine einzigartige Eventreihe für Fans und Vereinsmitglieder! Als Hauptgewinn winkt der Besuch des DFB-Pokal-Finales in Berlin.

Das Turnier mit der Fußballsimulation „FIFA“ feiert im November 2022 Premiere und richtet sich ausschließlich an Hobby-ESPORTLER*innen. Ziel ist es, eine jährlich wiederkehrende Eventserie in Westfalen zu etablieren. Die teilnehmenden Vereine sowie der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) spielen ab dem 13. November zunächst Online-Qualifikationsturniere aus. Diese finden auf dem FLVWESPORTS-Hub statt.

Die erfolgreichsten Spieler*innen der jeweiligen Vorrunden qualifizieren sich für das große Offline-Finale am 26. November im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Insgesamt 64 Akteur*innen treten dort jeweils als Einzelspieler*in für ihren Verein an und erhalten hierzu ein Trikot bzw. Teamkleidung ihres Clubs.

Tickets für das DFB-Pokal-Finale als Hauptgewinn