FLVW stellt klar: Entscheidungsspiel war nicht geplant

– Foto: Andreas Santner

In einer ursprünglichen Version des Artikels "WDFV bestätigt FLVW-Fehler: Es hätte Entscheidungsspiele geben müssen" erweckte FuPa einen falschen Eindruck. Nämlich, dass dem FLVW bewusst gewesen wäre, dass es bei Punktgleichheit in den überkreislichen Spielklassen ein Entscheidungsspiel hätte geben müssen. Für diesen falschen Eindruck bitten wir uns zu entschuldigen, und stellen den Sachverhalt mit diesem Artikel richtig. Und schildern ausführlich und ungekürzt die Stellungnahme des FLVW.

Der SV Westfalia Rhynern wandte sich noch am selben Tag ebenfalls schriftlich an den FLVW und trug durchaus beachtliche Argumente für die Auffassung, dass die Tordifferenz zur Anwendung kommen müsse, vor. Dies war der Sach- und Streitstand vor dem letzten Spieltag der Oberliga Westfalen, der dann aufgrund der sportlichen Entwicklung am 31.05.2026 nicht weiterverfolgt werden musste. Ein Entscheidungsspiel war jedoch seitens des FLVW nicht geplant.

Beiden Vereinen war im Vorfeld klar kommuniziert worden, dass in entsprechender Anwendung der Auf- und Abstiegsregelung im Falle der Punktgleichheit die Tordifferenz herangezogen wird. Am 29.05.2026, dem Freitag vor dem letzten Spieltag, meldete sich daraufhin ein anwaltlicher Vertreter der SG Wattenscheid 09 und vertrat die Auffassung, dass im Falle der Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel auszutragen sei. Diesen „Anspruch“ machte er für den Verein auch rein vorsorglich geltend. Dem wurde vom FLVW widersprochen, gleichzeitig wurde jedoch im Sinne der Transparenz der SV Westfalia Rhynern als unmittelbar betroffener Verein über diesen Sachverhalt informiert. In der Argumentation des Vertreters der SG Wattenscheid 09 wurde nicht zuletzt die auch entscheidungserhebliche Frage aufgeworfen, inwieweit die Auf- und Abstiegsregelung für diesen Fall überhaupt direkt oder entsprechend anwendbar ist.

Ebenso vertrat der FLVW in der Folge weiterhin die Auffassung, dass auch mit dem Wortlaut des Zusatzes zur Auf- und Abstiegsregelung Herren überkreislich für die Saison 2025/26 im Falle der Punktgleichheit die Tordifferenz anzuwenden ist; diese Auffassung wurde und wird auch in den Berufungsverfahren vor dem Verbandsgericht des WDFV vertreten. Es ist zwar zuzugestehen, dass dieser Zusatz aufgrund des Verweises auf den kompletten § 41 Abs. 3 SpO/WDFV missverstanden werden kann. Nach Auffassung des FLVW, insbesondere des insoweit zuständigen Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA), kommt jedoch hinreichend klar zum Ausdruck, dass im Falle der Punktgleichheit die Tordifferenz zur Anwendung gelangen soll.

Zwar verweist der Wortlaut im Zusatz der Auf- und Abstiegsregelung auf den kompletten § 41 Abs. 3 SpO/WDFV sowie auf den kompletten § 55 Abs. 5 SpO/WDFV. In § 41 Abs. 3 SpO/WDFV regeln die ersten vier Sätze direkt nur die Regionalliga West. Erst in Satz 5 und 6 werden die anderen Spielklassen direkt geregelt. Satz 5 eröffnet den Landesverbänden die Möglichkeit, den sog. direkten Vergleich gelten zu lassen. In diesem Satz ist aber auch der Grundsatz Entscheidungsspiel festgelegt. Dieser Grundsatz ist in Satz 6 nicht explizit aufgenommen, hier regelt der Wortlaut unmittelbar „nur“ die Möglichkeit des Landesverbandes zur Anwendung der Tordifferenz und der diesbezüglichen Kriterien wie in der Regionalliga West.

Legt man diesen Zusatz zur Auf- und Abstiegsregelung teleologisch, also nach Sinn und Zweck, aus, wird man zum Ergebnis kommen müssen, dass erkennbar eine Abweichung von der Grundregel des § 41 Abs. 3 SpO/WDFV gewollt war. Ansonsten hätte die Aufnahme des Zusatzes keinen Sinn gemacht und man hätte sich den Satz sparen können. Die Auf- und Abstiegsregelung will also erkennbar von einer abweichenden Möglichkeit (abweichend vom Grundsatz Entscheidungsspiel) Gebrauch machen.

Pro Tordifferenz und contra direkter Vergleich (die beiden einzigen Möglichkeiten neben dem Entscheidungsspiel) ist anzuführen, dass die Anwendung der Tordifferenz in den überkreislichen Spielklassen des FLVW der langjährigen Praxis entspricht und dies den Vereinen bekannt ist. Bei einer tatsächlich beabsichtigten Änderung dieser Praxis, insbesondere bei erstmaliger Einführung der Wertung des direkten Vergleichs, wäre eine gesonderte und ausdrückliche Information der Vereine durch den VFA erfolgt. Die Alternative „direkter Vergleich“ hat im FLVW bislang keine praktische Bedeutung, sodass bei lebensnaher Auslegung unter Berücksichtigung der Grundsatzentscheidung, nicht primär Entscheidungsspiele ausrichten zu wollen (siehe oben), nur die Alternative „Tordifferenz“ und damit die Option aus § 41 Abs. 3 Satz 6 SpO/WDFV verbleibt.



Diese Rechtsauffassung wurde auch in den sportgerichtlichen Verfahren der Vereine SuS Stadtlohn und DJK Mastbruch vertreten; aus verfahrensökonomischen und pragmatischen Gründen und aufgrund von Hinweisen der jeweiligen Sportgerichte, die ihre abschließende Rechtauffassung jeweils offenließen, kam es jedoch zu Einigungen mit dem VFA. Zur Kenntnis genommen hat der FLVW, dass das Verbandsgericht des WDFV (nicht der WDFV als solcher) eine abweichende Rechtsauffassung vertritt, ohne dass dies jedoch in den konkreten Berufungsverfahren streitentscheidend war und ist.



Zunächst ist aus der gegenteiligen Rechtsauffassung des Verbandsgerichts des WDFV nicht zu folgern, dass ein „FLVW-Fehler bestätigt“ worden ist. Insbesondere aber kann und darf daraus nicht der Rückschluss gezogen werden, dass dem FLVW im Zeitpunkt des letzten Spieltages und der dann zu treffenden Entscheidungen bewusst war, dass es Entscheidungsspiele hätte geben müssen.

Das Gegenteil ist – wie dargestellt – der Fall.









