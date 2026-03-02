FLVW-Rahmenterminkalender: Kreise gehen mehrfach eigenen Weg Vier Spieltage in den Sommerferien 2026 von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat bekanntlich im überkreislichen Fußball (Bezirks- bis Oberliga) keine Rücksicht auf die dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen spät gelegenen Sommerferien genommen und den Saisonauftakt wie immer Anfang August (9. August) terminiert. Es dürfte keine Seltenheit werden, dass zahlreiche Fußballer aus familiären Gründen die ersten vier Spieltage teilweise verpassen, da sich diese komplett mit den Sommerferien überschneiden. Hat man beim FLVW offensichtlich wenig bis keine Gedanken daran verschwendet, für die Spielzeit 2026/27 möglicherweise eine besondere Regelung zu schaffen, machen sich zumindest zahlreiche Verantwortliche in den Fußball-Kreisen darüber Gedanken.

Im Kreis Recklinghausen wurden die Vereine offiziell befragt. Dieser Prozess ist inzwischen abgeschlossen, so dass entschieden wurde, den Saisonauftakt um zwei Wochen zu verschieben (23. August). Das Ergebnis war eine klare Mehrheit bei den abgegebenen Stimmen. Von 76 Vereinen haben sich 24 enthalten, 10 gegen eine Verlegung und 42 für eine Verlegung gestimmt. Im Fußball-Kreis Hochsauerland wird am 16. August (A- und B-Liga) bzw. 23. August (C-Liga) gestartet. Im Fußball-Kreis Münster nimmt man einheitlich den 23. August als Saisonauftakt. Im Fußball-Kreis Arnsberg hat man sich für die "ganz große" Lösung entschieden und beginnt erst am 30. August.