FLVW-Rahmenterminkalender 2026/27: Früher Start in den Sommerferien

Der Terminkalender gilt für die überkreislichen Männer-Spielklassen des FLVW (Bezirksliga bis Oberliga Westfalen) und beinhaltet auch die vier höchsten Spielklassen.

Die spät gelegenen Sommerferien ab dem 20. Juli 2026 werden es einigen Vereinen dieses Jahr schwermachen. Mehr als drei Wochen vor Ende der Sommerferien starten die überkreislichen Spielklassen bereits in die Saison (1. Spieltag am Sonntag, den 9. August 2026), womit erstmals nach sehr langer Zeit vier Spieltage in die schulfreie Zeit fallen. Für die Westfalenpokal-Teilnehmer fällt vor dem Saisonstart ein weiteres Pflichtspiel in die Sommerferien. Die Regionalliga West nimmt "wie immer" den Frühstart vor (1. Spieltag am Samstag, den 1. August 2026).

Die Oberliga Westfalen wird bekanntlich von 19 auf 18 Mannschaften reduziert und wird wieder wie alle überkreislichen Spielklassen das spielfreie Wochenende rund um Totensonntag haben (21./22. November 2026). Zudem fällt der Feiertag Allerheiligen diesen Jahr auf einen Sonntag, so dass auch der 1. November 2026 für alle spielfrei ist. Es gibt nur Wochenendspieltage. Je nach Größe der Liga wird bis zum 6. Dezember 2026 (15er-/16er-Staffeln, Hinrunde inklusive 1. Rückrundenspieltag) oder bis zum 13. Dezember 2026 (17er-/18er-Staffeln, Hinrunde) gespielt.

Hinrunde 2026/27

Die Rückrunde startet in der Oberliga Westfalen am 14. Februar 2027 und damit wieder zwei Wochen später als in der laufenden Spielzeit. In allen anderen überkreislichen Ligen wird ab dem 21. Februar 2027 wieder regulär gespielt. Die 15- und 16er-Staffeln haben rund um Ostern (28. März 2027) spielfrei, die 17er- und 18er-Staffeln müssen an Gründonnerstag und Ostermontag zu zwei regulären Spieltagen antreten. Weitere "englische Wochen" sieht der Rahmenterminkalender nicht vor. Nachdem die Regionalliga am Samstag, den 22. Mai 2027 abgeschlossen wird, tragen die restlichen überkreislichen Ligen den letzten Spieltag am 30. Mai 2027 aus. Von Donnerstag, 3. Juni 2026, bis Donnerstag, 17. Juni 2027, werden ggf. Entscheidungsspiele ausgetragen. Der Finaltag der Amateure, u. a. mit dem Endspiel des Westfalenpokals, wird am Samstag, den 29. Mai 2027 ausgetragen.