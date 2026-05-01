FLVW präsentiert neues Logo zum Krombacher Westfalenpokal

– Foto: FLVW

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat knapp drei Wochen vor dem "Finaltag der Amateure" ein neues Logo zum heimischen Landespokal präsentiert. Der "Krombacher Westfalenpokal" erhält ein neues frisches, visuelles Design, das insbesondere an den Partner farblich angepasst wurde, heißt es von Verbandsseite.

"Mit dem neuen Erscheinungsbild des Krombacher Westfalenpokals wird ein moderner und markenkonformer Auftritt geschaffen, der die enge Partnerschaft zwischen dem FLVW und Krombacher sichtbar unterstreicht. Zentrales Ziel ist es, die Marke Krombacher als starken Partner klar zu positionieren und gleichzeitig ein eigenständiges, hochwertiges Wettbewerbsdesign zu entwickeln.

Das visuelle Konzept orientiert sich bewusst am aktuellen Markenauftritt von Krombacher und greift dessen prägnante Farbwelt sowie charakteristische Gestaltungselemente auf. Diese wurden weiterentwickelt und in ein eigenständiges Erscheinungsbild für den Wettbewerb überführt. So entsteht eine Gestaltung, die sowohl vertraut wirkt als auch eine klare eigene Identität besitzt.

Ein besonderer Fokus lag auf der Entwicklung eines flexiblen Designsystems, das über das reine Logo hinausgeht und auf unterschiedlichsten Formaten funktioniert. Ob auf digitalen Kanälen, klassischen Printprodukten oder großflächigen Anwendungen im Stadion- und Eventbereich – das Erscheinungsbild bleibt konsistent, prägnant und sofort wiedererkennbar.