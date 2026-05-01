FLVW präsentiert neues Logo zum Krombacher Westfalenpokal

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat knapp drei Wochen vor dem "Finaltag der Amateure" ein neues Logo zum heimischen Landespokal präsentiert. Der "Krombacher Westfalenpokal" erhält ein neues frisches, visuelles Design, das insbesondere an den Partner farblich angepasst wurde, heißt es von Verbandsseite.
In der Meldung heißt es wie folgt:
"Mit dem neuen Erscheinungsbild des Krombacher Westfalenpokals wird ein moderner und markenkonformer Auftritt geschaffen, der die enge Partnerschaft zwischen dem FLVW und Krombacher sichtbar unterstreicht. Zentrales Ziel ist es, die Marke Krombacher als starken Partner klar zu positionieren und gleichzeitig ein eigenständiges, hochwertiges Wettbewerbsdesign zu entwickeln.
Ein besonderer Fokus lag auf der Entwicklung eines flexiblen Designsystems, das über das reine Logo hinausgeht und auf unterschiedlichsten Formaten funktioniert. Ob auf digitalen Kanälen, klassischen Printprodukten oder großflächigen Anwendungen im Stadion- und Eventbereich – das Erscheinungsbild bleibt konsistent, prägnant und sofort wiedererkennbar.
Ab sofort ist das neue Design bereits in den digitalen Medien des FLVW rund um das Thema Krombacher Westfalenpokal zu sehen. Am 23. Mai im Rahmen des „Finaltag der Amateure“ wird das neue Erscheinungsbild auch „offline“ in der Sportclub Arena in Verl flächendeckend eingesetzt."