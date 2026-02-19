FLVW plant große Strukturreform - Kreise sollen fusionieren [UPDATE] Reduzierung der Kreise von 29 auf unter 20 geplant von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Arnsberg, mit der kleinste Fußball-Kreis in Westfalen, hat kurzfristig eine Infoveranstaltung für kommende Woche angesetzt und damit die großen Pläne des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) enttarnt. Dies berichtet das Sauerland-Portal "match-day.de" am gestrigen Mittwoch. Im Nachgang zur massiven Beitragserhöhung für alle Mitgliedervereine ist nun eine Strukturreform geplant, um die Verwaltung schlanker und effizienter zu gestalten, Kosten zu reduzieren sowie künftig in allen Kreisen vergleichbare Staffelstärken sicherzustellen. Zur Ausarbeitung dieser Reform wurde seitens des Verbandes eine eigene Kommission eingesetzt, die dieses Vorhaben vorbereitet und begleitet.

Demnach sei es geplant, die aktuell 29 Kreise im FLVW auf unter 20 zu reduzieren. Es soll also zu zahlreichen Fusionen bzw. Auflösungen kommen. Arnsberg wird beispielsweise mit den Vereinen über eine mögliche Fusion mit dem Hochsauerlandkreis sprechen. Andere Kleinst-Kreise wie Beckum, Lüdenscheid und Detmold, die von der offiziellen Berechnung her zuletzt nicht einmal mehr einen Direktaufsteiger zur Bezirksliga verdient gehabt hätten, dürften ebenfalls keine Zukunft haben.

Doch um auf 20 Kreise oder weniger zu kommen, wird ein noch größerer "Rundumschlag" benötigt. UPDATE 20 Uhr: