FLVW plant große Strukturreform - Kreise sollen fusionieren [UPDATE]

Arnsberg, mit der kleinste Fußball-Kreis in Westfalen, hat kurzfristig eine Infoveranstaltung für kommende Woche angesetzt und damit die großen Pläne des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) enttarnt. Dies berichtet das Sauerland-Portal "match-day.de" am gestrigen Mittwoch.
Im Nachgang zur massiven Beitragserhöhung für alle Mitgliedervereine ist nun eine Strukturreform geplant, um die Verwaltung schlanker und effizienter zu gestalten, Kosten zu reduzieren sowie künftig in allen Kreisen vergleichbare Staffelstärken sicherzustellen. Zur Ausarbeitung dieser Reform wurde seitens des Verbandes eine eigene Kommission eingesetzt, die dieses Vorhaben vorbereitet und begleitet.
Demnach sei es geplant, die aktuell 29 Kreise im FLVW auf unter 20 zu reduzieren. Es soll also zu zahlreichen Fusionen bzw. Auflösungen kommen. Arnsberg wird beispielsweise mit den Vereinen über eine mögliche Fusion mit dem Hochsauerlandkreis sprechen.
Andere Kleinst-Kreise wie Beckum, Lüdenscheid und Detmold, die von der offiziellen Berechnung her zuletzt nicht einmal mehr einen Direktaufsteiger zur Bezirksliga verdient gehabt hätten, dürften ebenfalls keine Zukunft haben.
Doch um auf 20 Kreise oder weniger zu kommen, wird ein noch größerer "Rundumschlag" benötigt.
UPDATE 20 Uhr:
Inzwischen berichten mehrere lokale Medien über die geplante Reform. Christian Schubert aus der Stabsstelle Kommunikation des FLVW bestätigt gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass es Überlegungen zu einer möglichen Kreisreform gibt. Es sei eine Kommission eingesetzt worden, die sich mit einer zukünftigen Reform beschäftigt.
Gegenüber der "WAZ" sagte eine Verbandssprecherin: "Aktuell befinden wir uns zum Thema in Abstimmungsgesprächen. Bis zum Abschluss dieses Prozesses werden wir keine öffentliche Stellungnahme abgeben“
Ein Kreisvorsitzender gibt gegenüber FuPa Westfalen an, dass eine endgültige Entscheidung über eine mögliche Kreisreform frühestens Ende des Jahres zu erwarten ist.
Olpes Kreisvorsitzender Joachim Schlüter spricht gegenüber der "Siegener Zeitung" bereits über konkrete Vorschläge, die den Kreisen gemacht wurden. Hochsauerlandkreis/Arnsberg, Lüdenscheid/Iserlohn, Steinfurt/Tecklenburg, Soest/Lippstadt und Minden/Lübbecke seien mögliche Partner. Teilweise sind diese unterschiedlichen FLVW-Kreise politisch ohnehin „eins“. „Wichtig ist, dass wir die Vereine mitnehmen und Ängste nehmen. Wenn wir vernünftig kommunizieren, wird klar, dass es nicht nur um Verbandsinteressen, sondern genauso um Vereinsinteressen geht“, so Schlüter.