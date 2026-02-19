FLVW plant große Strukturreform - Kreise sollen fusionieren Reduzierung der Kreise von 29 auf 20 geplant von red · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Arnsberg, mit der kleinste Fußball-Kreis in Westfalen, hat kurzfristig eine Infoveranstaltung für kommende Woche angesetzt und damit die großen Pläne des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) enttarnt. Dies berichtet das Sauerland-Portal "match-day.de" am gestrigen Mittwoch. Im Nachgang zur massiven Beitragserhöhung für alle Mitgliedervereine ist nun eine Strukturreform geplant, um die Verwaltung schlanker und effizienter zu gestalten, Kosten zu reduzieren sowie künftig in allen Kreisen vergleichbare Staffelstärken sicherzustellen. Zur Ausarbeitung dieser Reform wurde seitens des Verbandes eine eigene Kommission eingesetzt, die dieses Vorhaben vorbereitet und begleitet.

Demnach sei es geplant, die aktuell 29 Kreise im FLVW auf 20 zu reduzieren. Es soll also zu zahlreichen Fusionen bzw. Auflösungen kommen. Arnsberg selbst möchte eine Fusion mit dem Hochsauerlandkreis in Angriff nehmen. Andere Kleinst-Kreise wie Beckum, Lüdenscheid und Detmold, die von der offiziellen Berechnung her zuletzt nicht einmal mehr einen Direktaufsteiger zur Bezirksliga verdient gehabt hätten, dürften ebenfalls keine Zukunft haben.