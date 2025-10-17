FLVW: Neuer Geschäftsführer übernimmt offiziell ab Januar 2026

„Wir freuen uns sehr, dass sich Thomas Berndsen zu diesem Schritt bereit erklärt hat. Er kennt den Verband wie kaum ein Zweiter und hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er der richtige Mann für die Aufgabe ist“, freut sich FLVW-Präsident Manfred Schnieders über die Besetzung. Berndsen hatte die Amtsgeschäfte des FLVW bereits im April kommissarisch übernommen.
Der 53-jährige Sportfachwirt gehört aktuell zu den dienstältesten Mitarbeitern des Verbandes. Seine kaufmännische Ausbildung hat er 1990 im FLVW begonnen. Als Abteilungsleiter Amateurfußball und Ausbildungsleiter blickt der Werneraner auf mehr als 20 Jahre Führungserfahrung zurück. Zudem engagierte er sich im Betriebsrat und im Wirtschaftsausschuss des FLVW.
„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein verantwortungsvoller Job, der mir große Freude bereitet. Wir haben ein engagiertes Team in der Geschäftsstelle und möchten den Service für unsere Mitgliedsvereine und das Ehrenamt weiter ausbauen“, sagt Berndsen, der bereits wichtige Impulse setzen konnte. Mit dem Ziel, die Abläufe effizienter und kostengünstiger zu gestalten, wurden Veränderungsprozesse, so zum Beispiel in der Struktur der Verbandsgeschäftsstelle, eingeleitet.
Als Nachwuchsspieler von Borussia Dortmund führte Berndsens fußballerische Laufbahn bis in die Oberliga Westfalen, die bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 die vierthöchste Spielklasse darstellte. Nach seiner aktiven Zeit engagierte sich der A-Lizenz-Inhaber sowohl als Trainer im hochklassigen Jugend- und Seniorenbereich als auch an der Basis.
„Mit Thomas Berndsen ist uns fachlich wie menschlich in gleicher Weise eine hoch qualifizierte Besetzung gelungen. Dazu kommt seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Dachverbänden und sein Wissen über den FLVW und seine Mitgliedsvereine. Ich freue mich sehr auf unsere weitere Zusammenarbeit und darauf, die Weiterentwicklung des Verbandes voranzutreiben“, so Präsident Schnieders.