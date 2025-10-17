Thomas Berndsen gehört zu den dienstältesten Mitarbeitern und erfahrensten Führungskräften im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). – Foto: FLVW

FLVW: Neuer Geschäftsführer übernimmt offiziell ab Januar 2026 Seit April ist er bereits kommissarisch im Amt.

Thomas Berndsen wird zum 1. Januar 2026 Geschäftsführer des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW). Bis dahin wird er die Geschicke des Verbandes weiter als kommissarischer Geschäftsführer leiten. Die Entscheidung hat das FLVW-Präsidium in seiner jüngsten Sitzung getroffen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Thomas Berndsen zu diesem Schritt bereit erklärt hat. Er kennt den Verband wie kaum ein Zweiter und hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er der richtige Mann für die Aufgabe ist“, freut sich FLVW-Präsident Manfred Schnieders über die Besetzung. Berndsen hatte die Amtsgeschäfte des FLVW bereits im April kommissarisch übernommen.

Langjährige Führungserfahrung

Der 53-jährige Sportfachwirt gehört aktuell zu den dienstältesten Mitarbeitern des Verbandes. Seine kaufmännische Ausbildung hat er 1990 im FLVW begonnen. Als Abteilungsleiter Amateurfußball und Ausbildungsleiter blickt der Werneraner auf mehr als 20 Jahre Führungserfahrung zurück. Zudem engagierte er sich im Betriebsrat und im Wirtschaftsausschuss des FLVW.



„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein verantwortungsvoller Job, der mir große Freude bereitet. Wir haben ein engagiertes Team in der Geschäftsstelle und möchten den Service für unsere Mitgliedsvereine und das Ehrenamt weiter ausbauen“, sagt Berndsen, der bereits wichtige Impulse setzen konnte. Mit dem Ziel, die Abläufe effizienter und kostengünstiger zu gestalten, wurden Veränderungsprozesse, so zum Beispiel in der Struktur der Verbandsgeschäftsstelle, eingeleitet.

