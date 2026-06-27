FLVW korrigiert Aufstiegs-Berechnung zur BL - GE verliert 0,5 Plätze Die Anzahl der Mannschaften, die eine Saison auf Kreisebene beenden, entscheidet, wie viele Aufstiegsplätze zur Bezirksliga der jeweilige Fußball-Kreis in der kommenden Saison erhält. von red · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser

Die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden schaffte kürzlich über die Aufstiegsrelegation den Aufstieg in die Bezirksliga. In der kommenden Spielzeit steigt der Siegen-Wittgensteiner A-Liga-Vizemeister direkt in die Bezirksliga auf. – Foto: David Zimmer

Turnusmäßig hat der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) seinen Fußball-Kreisen zum Start der neuen Spielzeit die Berechnung zugeschickt, wer wie viele Aufsteiger zur Bezirksliga stellen darf. Kurioserweise hatte sich der VFA an einer Stelle vertan und dem Fußball-Kreis Gelsenkirchen zunächst einen halben Aufstiegsplatz zugeschoben, der diesem gar nicht zusteht. UPDATE: Nach der FuPa-Berichterstattung erhielten die Vereine eine korrigierte Version.

Der Fußball-Kreis Gelsenkirchen hat seinen zusätzlichen halben Aufstiegsplatz verloren, da sich die Anzahl der Mannschaften von 89 auf 81 reduziert hat. Gleichzeitig war der Fußball-Kreis Siegen-Wittgenstein einer der wenigen Kreise, der seine Mannschaftszahl erhöhen konnte. So werden in der kommenden Saison wie zuletzt in der Spielzeit 2023/24 Meister und Vizemeister direkt in die Bezirksliga aufsteigen.

Die "Kleinst-Kreise" Detmold, Lüdenscheid und Beckum, denen rechnerisch gar kein Direktaufsteiger zustehen würde, werden wie immer auf 1,0 Aufsteiger angehoben, so dass sich die Gesamt-Aufsteigerzahl von 36 auf 37 erhöht. Abschließend ist noch anzumerken, dass die Gesamtanzahl der Mannschaften erstmals unter 2400 gefallen ist. Vor der Corona-Pandemie waren es noch ca. 300 mehr.