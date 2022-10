FLVW investiert verstärkt in nachhaltige Energiegewinnung Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) investiert in eine nachhaltige Energiegewinnung.

Zukünftig wird ein Drittel des gesamten Strombedarfs durch selbst gewonnene Solarenergie gedeckt. „Die Investitionskosten für die gesamte Anlage – immerhin rund eine halbe Millionen Euro – werden sich bereits in vier bis sechs Jahren amortisiert haben“, rechnet Peter Wolf vor. Der Vizepräsident für Finanzen sieht neben den monetären Einsparungen einen weiteren Vorteil in der Photovoltaik-Anlage: „Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen den Verband – wir möchten unseren Beitrag leisten und unser Engagement in diesem Bereich weiter ausbauen“, so Wolf.

Denn die Installation der Solarpaneelen auf den Flächen der SportSchule, der Geschäftsstelle und auf dem SportHotel soll nur eine von vielen Maßnahmen sein. „Bereits im vergangenen Jahr – und damit weit vor der Energiekrise – haben wir uns ausführlich mit den Möglichkeiten einer Photovoltaik-Anlage im SportCentrum befasst. Wir arbeiten stetig an Lösungen, um unseren Energiebedarf weiter zu reduzieren und Kosten einzusparen“, erläutert SportCentrum-Leiter Benjamin Schwartz.